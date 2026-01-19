Новий небезпечний конкурент України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

Потенційний переможець Євробачення тримає планку вже кілька тижнів поспіль.

Євробачення-2026 переможець - свіжий прогноз букмекерів / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Читайте більше:

Яку країну букмекери бачать переможцями Євробачення-2026

На якому місці Україна в цих прогнозах

Вже чотири країни-учасниці Євробачення-2026 (з 35) визначилися зі своїми артистами та піснями. Поки тривають відбори, букмекери роблять перші прогнози на те, хто має найвищі шанси на перемогу в конкурсі.

Третій тиждень на першому місці тримається Ізраїль - попри скандали, які супроводжують участь країни в Євробаченні-2026, ймовірність її перемоги оцінюють в 11%. На друге місце вирвалася Фінляндія з дев'ятьма відсотками ймовірності перемоги. Фіни 58 разів брали участь в Євробаченні (50 - у фіналі) і лише один раз здобули перемогу - у 2006 році, а також тричі отримували нуль балів (1963, 1965, 1982).

відео дня

Третє місце закріпилося за Україною - 8%. Однак у нашої країни з'явився сильний конкурент: у вісім відсотків також оцінюють шанси Швеції на перемогу. Варто відзначити, що шведам належить один з рекордів за кількістю перемог на Євробаченні (7 разів за 64 участі).

Євробачення-2026 переможець - свіжий прогноз букмекерів / фото: eurovisionworld.com

Читайте також:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

