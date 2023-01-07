Кіркоров, Міхалков та інші: Зеленський запустив санкції РНБО проти російських артистів

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить санкції проти відомих артистів з країни-агресора - в тому числі Кіркорова і Михалкова.

Зеленський запустив санкції РНБО проти російських артистів / колаж фото УНІАН

У суботу, 7 січня, Україна офіційно ввела нові санкції проти низки російських артистів, які підтримали війну, розв'язану Путіним проти нашої країни. Про це повідомляють представники пресслужби Офісу президента.

Чиновники відзначають, що президент Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення РНБО про введення персональних санкцій проти низки російський артистів.

У список осіб, проти яких ввели обмеження, зокрема, потрапили:

співачка і актриса Ірина Аллегрова, співак Роман Архипов, телеведуча Жанна Бадоєва, співак Діма Білан, рок-музикант Сергій Бобунець, телеведуча Дана Борисова, співак Олександр Буйнов, співачка Вікторія Дайнеко, музикант Валерій Дідюля, співачка Лариса Доліна, співаки Валерій Кипелов, Філіп Кіркоров і Лоліта Мілявська, оперна співачка Анна Нетребко, режисер Микита Михалков, артист Євген Петросян, співак Володимир Пресняков, співак Стас П'єха, співачка Пелагея Телегіна, пропагандистка Маргарита Симоньян, співак Михайло Шуфутинський, співачка Аніта Цой, телеведучий Леонід Якубович і багато інших.

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Санкції проти російських артистів

Нагадаємо, раніше, у жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський ввів своїм указом у дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

Володимир Зеленський на офіційному рівні підтримав петицію з проханням ввести заборону на роботу російським артистам в Україні

"Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщене на веб-сайті "Офіційне інтернет-представництво Президента України" — електронну петицію О.С. Клименка "заборонити громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні", яку підтримали понад 25 тисяч осіб", — написав президент на своєму сайті.

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