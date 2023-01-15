Від "Гобліна" до Кончаловського: Зеленський підписав указ про санкції проти пропагандистів

Україна ввела санкції проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на росТБ.

Володимир Зеленський / Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів та учасників ток-шоу на російських каналах.

Під обмеження також потрапили й інших діячів медіасфери РФ. Відповідний указ № 23/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.

Зазначене рішення РНБО додається до указу, воно містить перелік з 198 діячів російської культури і медіасфери, проти яких вводяться персональні санкції.

У список, серед інших, потрапили:

російський блогер, перекладач і публіцист Дмитро Пучков (Goblin);

політик Сергій Станкевич;

генеральний продюсер російського пропагандистського телеканалу" Зірка " Борис Яновський;

телеведуча Яна Рудковська;

актор і телеведучий Борис Корчевников;

російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов;

соціолог Євген Копатько;

політолог Ростислав Іщенко;

Родіон Мірошник;

публіцист і пропагандист Володимир Корнілов;

спортивний журналіст Дмитро Губернієв;

режисер Андрій Кончаловський.

У списку санкцій і інші пропагандисти російських центральних телеканалів, а також т.зв. російські "воєнкори".

У список також потрапила колишня українська телеведуча, яка нині знімає пропагандистські ролики для російського телебачення на тимчасово окупованих територіях України, Діана Панченко.

Проти осіб, які потрапили до вказаного списку, вводиться повний пакет персональних санкцій строком на 10 років.

"Цей указ набирає чинності з дня опублікування", - йдеться в підписаному президентом документі.

Нагадаємо, раніше, Зеленський ввів своїм указом в дію санкції РНБО проти артистів, які підтримали війну проти України або мовчали про це.

Під санкції тоді потрапили: Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова, Сніжана Єгорова, Оксана Марченко, Олександр Сєров, Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Гарік Харламов, Ольга Бузова, Іван Охлобистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Пореченков, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Костюшкін, Тіна Канделакі та інші.

Володимир Зеленський на офіційному рівні підтримав петицію з проханням ввести заборону на роботу російським артистам в Україні.

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