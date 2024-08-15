У терористичній Росії, яка напала на мирну Україну, помер рідний племінник путініста й активного фаната Путіна Микити Михалкова та Андрія Кончаловського, Дмитро Кончаловський.
Як пише пропагандистський ресурс Стархіт, про смерть чоловіка повідомила його колишня дружина. За її словами, її чоловік сильно пив і нічого не бачив, крім склянки.
Пізніше Кончаловський судився зі своєю дружиною і намагався розділити майно, однак у нього нічого не вийшло.
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Раніше український публіцист і громадський діяч Віталій Капранов назвав винного у смерті свого брата-близнюка Дмитра, який помер у квітні у віці 56 років.
Також стало відомо, що британський мільйонер Девід Томас Бліт застрелив свою дружину, популярну співачку Вікторію Віру Бліт, на віллі в Туреччині. Трагедія сталася на ґрунті ревнощів.
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