Вікторія Бекхем посміялася над невдачею чоловіка: що сталося

У Девіда Бекхема стався не найкращий день.

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Девід Бекхем нова зачіска - Вікторія Бекхем посміялася над чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com/victoriabeckham

Коротко:

Вікторія Бекхем показала смішне відео з чоловіком

Девід Бекхем намагався підстригти себе сам, але щось пішло не так

Вікторія та Девід Бекхеми разом уже майже тридцять років. За цей час вони навчилися бути чесними один з одним, і щиро (але не злісно) сміятися один над одним.

Наприклад, нещодавно в блозі Вікторії в Instagram з'явилося відео з Девідом: у кадрі футболіст сидить, зніяковіло опустивши очі. Він стригся за допомогою машинки, але насадка відпала, через що замість рівномірної стрижки на голові утворилася лисина у формі трикутника. "Ти намагався сам себе підстригти? Що ти накоїв? Буду з тобою чесною, це виглядає жахливо", - заливисто сміється за кадром дружина спортсмена.

відео дня

У коментарях шанувальники одночасно і жартують над невдачею Бекхема, і підтримують його - багато хто з них упевнений, що спортсмен має прекрасний вигляд з будь-якою стрижкою, а поголений трикутник і зовсім здатний стати новим модним трендом.

Девід Бекхем нова зачіска - Вікторія Бекхем посміялася над чоловіком / instagram.com/victoriabeckham

Девід Бекхем нова зачіска - Вікторія Бекхем посміялася над чоловіком / instagram.com/victoriabeckham

Девід Бекхем нова зачіска - Вікторія Бекхем посміялася над чоловіком / instagram.com/victoriabeckham

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Про персону: Вікторія Бекхем Вікторія Керолайн Бекхем - британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, акторка, модна дизайнерка і підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

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