Вікторія Бекхем посміялася над невдачею чоловіка: що сталося

Коротко:
- Вікторія Бекхем показала смішне відео з чоловіком
- Девід Бекхем намагався підстригти себе сам, але щось пішло не так
Вікторія та Девід Бекхеми разом уже майже тридцять років. За цей час вони навчилися бути чесними один з одним, і щиро (але не злісно) сміятися один над одним.
Наприклад, нещодавно в блозі Вікторії в Instagram з'явилося відео з Девідом: у кадрі футболіст сидить, зніяковіло опустивши очі. Він стригся за допомогою машинки, але насадка відпала, через що замість рівномірної стрижки на голові утворилася лисина у формі трикутника. "Ти намагався сам себе підстригти? Що ти накоїв? Буду з тобою чесною, це виглядає жахливо", - заливисто сміється за кадром дружина спортсмена.
У коментарях шанувальники одночасно і жартують над невдачею Бекхема, і підтримують його - багато хто з них упевнений, що спортсмен має прекрасний вигляд з будь-якою стрижкою, а поголений трикутник і зовсім здатний стати новим модним трендом.
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Про персону: Вікторія Бекхем
Вікторія Керолайн Бекхем - британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, акторка, модна дизайнерка і підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".
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