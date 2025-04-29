"Дала жару": Ніколь Кідман у чорному боді приголомшила стрункою фігурою

Коротко:
- Який вигляд має Ніколь Кідман
- Де вона зняла прекрасне відео в боді
Оскароносна акторка Ніколь Кідман задала жару в чорному боді з глибоким вирізом.
Зірка "Babygirl" продемонструвала обтислий купальник, кокетливо позуючи на балконі біля моря у Франції. Відповідне відео з'явилося на її сторінці в Instagram.
57-річна Кідман доповнила свій зухвалий образ чорними колготками та золотим намистом.
Актриса пильно дивилася в камеру, поки легкий вітерець розвівав її хвилясті світлі локони, пише Page Six.
Потім вона міцно обійняла себе, перш ніж грайливо кинутися до камери з відкритим ротом. "З любов'ю з Франції", - підписала володарка премії "Оскар" відео, яке супроводжувалося новою піснею Lorde "What Was That".
Шанувальники та знаменитості були в захваті від довгоногої демонстрації Кідман, включно з Ванессою Гадженс, яка прокоментувала: "Люблю тебе".
"Королева, прекрасна королева", - захоплено відгукнувся один користувач соціальних мереж, а інший додав: "Вона - все".
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред писав про те, що Ніколь Кідман і її другий чоловік, австралійський кантрі-музикант Кіт Урбан, ймовірно, поповнили списки жертв серійних вандалів Голлівуду.
Раніше також актриса Ніколь Кідман здивувала своїх шанувальників сміливимобразом, який вона втілила для зйомки в журналі Perfect. Артистка, яка грає на екранах ролі витончених і витончених леді, практично ангелів із сяючими очима, цього разу вирішила приміряти вигляд поганого дівчиська.
Вас також може зацікавити:
- У родині Ніколь Кідман сталася трагедія
- Ніколь Кідман відштовхнула Сальму Гаєк: момент потрапив на відео
- Непублічна донька Ніколь Кідман і Тома Круза поділилася рідкісним фото
Хто така Ніколь Кідман
Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред