"Дала жару": Ніколь Кідман у чорному боді приголомшила стрункою фігурою

Голлівудська актриса у свої 57 років має просто фантастичний вигляд.

Ніколь Кідман у прекрасній формі / Колаж Главред, фото Instagram/nicolekidman

Коротко:

Який вигляд має Ніколь Кідман

Де вона зняла прекрасне відео в боді

Оскароносна акторка Ніколь Кідман задала жару в чорному боді з глибоким вирізом.

Зірка "Babygirl" продемонструвала обтислий купальник, кокетливо позуючи на балконі біля моря у Франції. Відповідне відео з'явилося на її сторінці в Instagram.

57-річна Кідман доповнила свій зухвалий образ чорними колготками та золотим намистом.

Актриса пильно дивилася в камеру, поки легкий вітерець розвівав її хвилясті світлі локони, пише Page Six.

Ніколь Кідман показала шикарну форму / Фото Instagram/nicolekidman

Потім вона міцно обійняла себе, перш ніж грайливо кинутися до камери з відкритим ротом. "З любов'ю з Франції", - підписала володарка премії "Оскар" відео, яке супроводжувалося новою піснею Lorde "What Was That".

Ніколь Кідман показала шикарну форму / Фото Instagram/nicolekidman

Шанувальники та знаменитості були в захваті від довгоногої демонстрації Кідман, включно з Ванессою Гадженс, яка прокоментувала: "Люблю тебе".

"Королева, прекрасна королева", - захоплено відгукнувся один користувач соціальних мереж, а інший додав: "Вона - все".

Ніколь Кідман показала шикарну форму / Фото Instagram/nicolekidman

Раніше Главред писав про те, що Ніколь Кідман і її другий чоловік, австралійський кантрі-музикант Кіт Урбан, ймовірно, поповнили списки жертв серійних вандалів Голлівуду.

Раніше також актриса Ніколь Кідман здивувала своїх шанувальників сміливимобразом, який вона втілила для зйомки в журналі Perfect. Артистка, яка грає на екранах ролі витончених і витончених леді, практично ангелів із сяючими очима, цього разу вирішила приміряти вигляд поганого дівчиська.

Хто така Ніколь Кідман Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

