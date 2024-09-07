У родині Ніколь Кідман сталася трагедія

Голівудська акторка Ніколь Кідман повідомила, що її улюблена мати померла лише за кілька годин до того, як її було нагороджено за найкращу жіночу роль у фільмі "Крихітка" на Венеціанському кінофестивалі, який завершився в суботу.
За даними видання The Daily Mail, 57-річна актриса не була присутня на заході.
Замість цього її режисерка Халіна Рейн зачитала заяву акторки, в якій йшлося про те, що мати Ніколь Джанель померла, поки вона була у Венеції.
У заяві йшлося: "Сьогодні я прибула до Венеції, щоб незабаром дізнатися, що моя прекрасна, хоробра мати Джанель Енн Кідман щойно померла.
"Я в шоці і повинна поїхати до своєї сім'ї, але ця нагорода для неї, вона сформувала мене, вона направляла мене, вона створила мене", - заявила вона.
Хто така Ніколь Кідман
Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".
"Я безмірно вдячна, що можу вимовити її ім'я всім вам через Халіну, зіткнення життя і мистецтва розриває серце, і моє серце розбите", - додала вона.
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Зазначимо, раніше Ніколь Кідман розкрила секрет успішного шлюбу з Кітом Урбаном. Володарка іменної зірки на голлівудській Алеї слави поставила перед своїм обранцем цікаве правило.
Раніше також актриса Ніколь Кідман здивувала своїх шанувальників сміливимобразом, який вона втілила для зйомки в журналі Perfect. Артистка, яка грає на екранах ролі витончених і витончених леді, практично ангелів із сяючими очима, цього разу вирішила приміряти вигляд поганого дівчиська.
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