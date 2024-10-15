Ніколь Кідман відштовхнула Сальму Гаєк: момент потрапив на відео

Зіркова пара артисток Сальма Гаєк і Ніколь Кідман потрапили на вірусне відео.

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Сальма Гаєк і Ніколь Кідман потрапили на вірусне відео / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/salmahayek

Голлівудські актрисиНіколь Кідман і Сальма Гаєк потрапили на вірусне відео цього тижня.

Усе сталося на показі Balenciaga 30 вересня. На відео актриси та Кеті Перрі позують для фотографій. 58-річна Гаєк обіймає Кідман, щоб, мабуть, розташувати її так, щоб вона була обличчям до фотографів. У цей момент 57-річна Кідман прибирає руку Гаєк зі своєї руки, відвертається від неї, щоб обійняти Перрі, а потім обмінюється кількома словами з Гаєк.

Зрештою Кідман виходить з кадру, поки Гаєк і Перрі продовжують фотографуватися.

відео дня

Os fotógrafos tirando fotos da Salma Hayek até a Nicole Kidman parar bem na frente dela e soltar um "don't touch me" que deixou até a Katy Perry sem graça ? pic.twitter.com/3z5RK6Jfr1 - Central Reality (@centralreality) October 12, 2024

В іншому кліпі дві зірки посміхаються разом, а Кідман потирає плече Гаєк.

Джерело, близьке до жінок, сказало PEOPLE: "Вся ця ситуація дурна. Сальма і Ніколь люблять і поважають одна одну".

Хто така Ніколь Кідман Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Годинник" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

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раніше Ніколь Кідман розкрила секрет успішного шлюбу з Кітом Урбаном. Володарка іменної зірки на голлівудській Алеї слави поставила перед своїм обранцем цікаве правило.

Раніше також актриса Ніколь Кідман здивувала своїх шанувальників сміливимобразом, який вона втілила для зйомки в журналі Perfect. Артистка, яка грає на екранах ролі витончених і витончених леді, практично ангелів із сяючими очима, цього разу вирішила приміряти вигляд поганого дівчиська.

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