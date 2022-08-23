55-річна Ніколь Кідман знялася для глянцю в моторошному образі рудого Термінатора

Фанати були здивовані перетворенням акторки з невагомої красуні в гору м'язів.
Австралійська і американська акторка Ніколь Кідман здивувала своїх шанувальників сміливим образом, який вона втілила для зйомки в журналі Perfect.
Артистка, яка грає на екранах ролі тонких та витончених леді, практично янголів з сяючими очима, цього разу вирішила приміряти лук поганої дівчинки.
У недавній фотосесії в стилі ранніх двотисячних, кадри якої з'явилися на офіційній сторінці незалежного видання в Instagram, Кідман постала в короткому топі в паєтках і міні-спідниці, яка більше нагадує пояс пауерліфтера.
Погляд на знімку приковують також надзвичайно м'язисті і рельєфні руки акторки, які надають знімку крапельку гротеску.
Раніше 64-річний іспанський актор Антоніо Бандерас показав на пляжі свою коханку. Дівчина вдвічі молодша за нього, і вже підписується прізвищем артиста.
Також 93 - річна вдова Шона Коннері, Французька художниця Мішелін, без збентеження демонструє тіло в бікіні - вона відпочивала на яхті на Багамських островах.
Інші новини:
- Леся Нікітюк показала свої "бойові помідори"
- Alyona Alyona схудла на 20 кг: артистка в роздільному купальнику похвалилася тілом
- 21-річна Анна Трінчер оголилася на камеру під час банних процедур