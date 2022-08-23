55-річна Ніколь Кідман знялася для глянцю в моторошному образі рудого Термінатора

Ніколь Кідман показала міцні біцепси на обкладинці глянцю / instagram.com/nicolekidman

Австралійська і американська акторка Ніколь Кідман здивувала своїх шанувальників сміливим образом, який вона втілила для зйомки в журналі Perfect.

Артистка, яка грає на екранах ролі тонких та витончених леді, практично янголів з сяючими очима, цього разу вирішила приміряти лук поганої дівчинки.

У недавній фотосесії в стилі ранніх двотисячних, кадри якої з'явилися на офіційній сторінці незалежного видання в Instagram, Кідман постала в короткому топі в паєтках і міні-спідниці, яка більше нагадує пояс пауерліфтера.

Погляд на знімку приковують також надзвичайно м'язисті і рельєфні руки акторки, які надають знімку крапельку гротеску.

Ніколь Кідман показала міцні біцепси на обкладинці глянцю / instagram.com/theperfectmagazine

Раніше 64-річний іспанський актор Антоніо Бандерас показав на пляжі свою коханку. Дівчина вдвічі молодша за нього, і вже підписується прізвищем артиста.

Також 93 - річна вдова Шона Коннері, Французька художниця Мішелін, без збентеження демонструє тіло в бікіні - вона відпочивала на яхті на Багамських островах.

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