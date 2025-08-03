Дрони налетіли на Росію: пролунали десятки вибухів та горить НПЗ

Коротко:
- Невідомі дрони атакували Росію
- У Воронежі чули понад 10 вибухів, у Сочі – 20
- Відомо про пожежу на нафтобазі в Адлерському районі
У ніч на 3 серпня кілька міст країни-агресора Росії опинилися під атакою невідомих дронів. Зокрема, вибухи лунали у Воронежі та Сочі. Про це пишуть російські Telegram-канали.
Вибухи у Воронежі
Так, з 00:20 почала з'являтися інформація, що безпілотники атакували місто Воронеж. Спочатку були повідомлення про два вибухи, а згодом стало відомо про понад десять.
Також в соцмережах опублікували кадри, на яких було видно пожежу.
Дрони атакували Воронеж – відео:
Вибухи в Сочі
Повідомляється, що атака почалася близько 2:15 ночі. За словами очевидців, спрацювала система ППО над Адлером, Лазаревським, Дагомисом і Сіріусом. Загалом у регіоні було чутно більше 20 вибухів.
Внаслідок ударів спалахнула пожежа на нафтобазі в Адлерському районі. Там сталося займання резервуара з паливом.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив ураження уламками безпілотника цистерни з нафтопродуктами в Адлерському районі, внаслідок чого сталося загоряння.
Дрони атакували Сочі – відео:
Удари СБУ по Росії
Варто зауважити, що дрони СБУ часто завдають ударів по території Росії. Так, у ніч на 2 серпня СБУ безпілотниками атакувала військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ", який розташований у Краснодарському краї.
З території цього аеродрому ворог запускає "Шахеди" по Україні. СБУ вдалось пошкодити місця зберігання та стартові майданчики дронів.
Вибухи в РФ - останні новини
Як повідомляв Главред, в ніч на 27 липня у Волгоградській області країни-агресора Росії було гучно. Місцеві жалілись на атаку безпілотників, яка спричинила пожежу на стратегічному об’єкті.
У ніч на 24 липня в Краснодарському краї РФ також гриміли вибухи. Регіон атакували дрони. Під удар, імовірно, потрапила Сочинська нафтобаза.
В ніч на 23 липня БпЛА атакували низку регіонів країни-агресора Росії. Одночасно сигнал повітряної тривоги через загрозу БпЛА було оголошено в Курській, Брянській, Ростовській, Орловській, Калузькій, Тульській і Липецькій областях Росії.
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