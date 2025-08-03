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Дрони налетіли на Росію: пролунали десятки вибухів та горить НПЗ

Марія Николишин
3 серпня 2025, 07:57
228
У мережі є безліч кадрів, на яких видно пожежі в різних регіонах РФ.
Дрони налетіли на Росію: пролунали десятки вибухів та горить НПЗ
Пожежа на НПЗ в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Невідомі дрони атакували Росію
  • У Воронежі чули понад 10 вибухів, у Сочі – 20
  • Відомо про пожежу на нафтобазі в Адлерському районі

У ніч на 3 серпня кілька міст країни-агресора Росії опинилися під атакою невідомих дронів. Зокрема, вибухи лунали у Воронежі та Сочі. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Вибухи у Воронежі

Так, з 00:20 почала з'являтися інформація, що безпілотники атакували місто Воронеж. Спочатку були повідомлення про два вибухи, а згодом стало відомо про понад десять.

відео дня

Також в соцмережах опублікували кадри, на яких було видно пожежу.

Дрони атакували Воронеж – відео:

Дрони налетіли на Росію: пролунали десятки вибухів та горить НПЗ

Вибухи в Сочі

Повідомляється, що атака почалася близько 2:15 ночі. За словами очевидців, спрацювала система ППО над Адлером, Лазаревським, Дагомисом і Сіріусом. Загалом у регіоні було чутно більше 20 вибухів.

Внаслідок ударів спалахнула пожежа на нафтобазі в Адлерському районі. Там сталося займання резервуара з паливом.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив ураження уламками безпілотника цистерни з нафтопродуктами в Адлерському районі, внаслідок чого сталося загоряння.

Дрони атакували Сочі – відео:

Дрони налетіли на Росію: пролунали десятки вибухів та горить НПЗ

Удари СБУ по Росії

Варто зауважити, що дрони СБУ часто завдають ударів по території Росії. Так, у ніч на 2 серпня СБУ безпілотниками атакувала військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ", який розташований у Краснодарському краї.

З території цього аеродрому ворог запускає "Шахеди" по Україні. СБУ вдалось пошкодити місця зберігання та стартові майданчики дронів.

Вибухи в РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 27 липня у Волгоградській області країни-агресора Росії було гучно. Місцеві жалілись на атаку безпілотників, яка спричинила пожежу на стратегічному об’єкті.

У ніч на 24 липня в Краснодарському краї РФ також гриміли вибухи. Регіон атакували дрони. Під удар, імовірно, потрапила Сочинська нафтобаза.

В ніч на 23 липня БпЛА атакували низку регіонів країни-агресора Росії. Одночасно сигнал повітряної тривоги через загрозу БпЛА було оголошено в Курській, Брянській, Ростовській, Орловській, Калузькій, Тульській і Липецькій областях Росії.

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