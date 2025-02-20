Ніколь Кідман стала жертвою зловмисників - що сталося із зіркою

Коротко:
- У будинок Ніколь Кідман і Кіта Урбана увірвався грабіжник
- Поліція почала пошуки злочинця
Оскароносна акторка Ніколь Кідман та її другий чоловік, австралійський кантрі-музикант Кіт Урбан, ймовірно, поповнили списки жертв серійних вандалів Голлівуду. Минулого року вони проникли в будинок Тома Генкса, а тепер дісталися і до особняка Ніколь у Беверлі-Гіллс.
Як повідомляє видання Daily Mail, коли Кідман і Урбана не було вдома, до їхнього помешкання через попередньо розбите вікно проник зловмисник. Але довго там не пробув - його злякав один зі співробітників зіркового подружжя, який у момент пограбування заїхав до Ніколь і Кіта.
Злочинцеві вдалося втекти, і достеменно невідомо, чи зникло з будинку артистів що-небудь цінне. Проте за фактом незаконного проникнення на територію приватної власності вже відкрито розслідування - розшукуються підозрювані.
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Хто така Ніколь Кідман
Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Години" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".
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