Ніколь Кідман стала жертвою зловмисників - що сталося із зіркою

Особняк Кідман та її чоловіка зазнав нападу.

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Ніколь Кідман новини - особняк Кідман і Урбана намагалися пограбувати / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У будинок Ніколь Кідман і Кіта Урбана увірвався грабіжник

Поліція почала пошуки злочинця

Оскароносна акторка Ніколь Кідман та її другий чоловік, австралійський кантрі-музикант Кіт Урбан, ймовірно, поповнили списки жертв серійних вандалів Голлівуду. Минулого року вони проникли в будинок Тома Генкса, а тепер дісталися і до особняка Ніколь у Беверлі-Гіллс.

Як повідомляє видання Daily Mail, коли Кідман і Урбана не було вдома, до їхнього помешкання через попередньо розбите вікно проник зловмисник. Але довго там не пробув - його злякав один зі співробітників зіркового подружжя, який у момент пограбування заїхав до Ніколь і Кіта.

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Злочинцеві вдалося втекти, і достеменно невідомо, чи зникло з будинку артистів що-небудь цінне. Проте за фактом незаконного проникнення на територію приватної власності вже відкрито розслідування - розшукуються підозрювані.

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Хто така Ніколь Кідман Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Години" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

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