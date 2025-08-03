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У серпні буде багато небезпечних днів: коли Україна буде під атакою жорстких бур

Ангеліна Підвисоцька
3 серпня 2025, 06:25
13
У серпні буде кілька магнітних бур із високою потужністю.
магнітна буря
Календар магнітних бур на серпень / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

У серпні буде багато магнітних бур, які будуть спричинені високою геомагнітною активністю. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

Перший геомагнітний спалах стався 1 серпня. Він вдарив із 3-бальною потужністю. Очікується, що 4 серпня країну накриє потужніша буря - 4-бальна. Наступного дня її потужність опуститься до 3-х балів.

відео дня

Уже 7-го серпня потужна магнітна буря обрушиться на країну. Вона буде досить затяжною і вдарить одразу із силою 5 балів. Наступного дня вона стане трохи слабшою, але після цього вдарить із попередньою силою. 11 і 13 серпня потужність бурі буде на рівні 5-ти балів, 12 і 14 серпня - 4 бали, 15 серпня - 3 бали.

Розслаблятися не варто, адже вже 18 серпня 4-бальна буря накриє країну. 19 серпня потужність бурі збільшиться до 5-ти, після чого опуститься до 4-х балів. 21 серпня сила бурі опуститься до трьох балів, після чого знову зросте до чотирьох.

У серпні буде багато небезпечних днів: коли Україна буде під атакою жорстких бур
Календар магнітних бур на серпень / Інфографіка: Главред

За даними meteoprog, за останні 24 години на Сонці було 7 спалахів класу С. Повідомляється, що 3 серпня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 51 сонячну пляму.

магнітна буря, вплив магнітної бурі
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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