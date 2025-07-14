Брітні Спірс удочерила дівчинку: зізнання 43-річної співачки

Спірс повідомила кілька важливих новин під дикий танок у купальнику.

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Брітні Спірс діти - співачка заговорила про удочеріння / колаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

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Дитяче питання для Брітні Спірс - болюча тема

Співачка заявила, що удочерила дівчинку

Американська поп-ікона Брітні Спірс - мама двох дітей. У її шлюбі з танцівником Кевіном Федерлайном з'явилося двоє синів - Джейден і Шон. За місяць до весілля зі своїм третім чоловіком, актором і моделлю Семом Асгарі, співачка пережила викидень.

Тема батьківства є для Спірс болючою, оскільки вона втратила опіку над синами, коли їй самій знадобився опікун. Днями зірка зробила гучну заяву: вона удочерила дівчинку, яку звуть Леннон Лондон Спірс.

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Про це Брітні у своїй характерній плутаній манері повідомила у своєму блозі в Instagram. "Я не займалася спортом уже багато років, тому одягла цей рожевий купальник і запалювала! Як ви, прекрасні люди, сьогодні вранці? Мені потрібна кава. І я хочу повідомити вам, хлопці, що я удочерила прекрасну дівчинку! Її звуть Леннон Лондон Спірс! Це 30 секунд мого випадкового дурного тренування! Я ненавиджу тренування, але 3 години моїх записів були вкрадені! Мені було боляче дивитися на те, як вони зникають, тому що я потіла до сьомого поту і була одягнена в білу куртку! У Леннон сьогодні чарівна сукня, яка говорить, що вона тут новенька! Тож, будь ласка, перестань говорити гидоти, Америка! Я вирішила переїхати до Італії", - написала Брітні Спірс.

Додаткових коментарів від співачки або її представників про усиновлення не було.

Брітні Спірс діти - співачка заговорила про удочеріння / instagram.com/britneyspears

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