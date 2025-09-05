"На цей раз ще безжальніше": колишня дружина Комарова розповіла про розставання

Ви дізнаєтеся:
- Олександра Кучеренко звернулася до шанувальників
- Як вона провела літо
Українська відома модель і ведуча Олександра Кучеренко вирішила підбити підсумки минулого літа.
На своїй сторінці в соцмережах знаменитість опублікувала серію яскравих знімків і поділилася своїми думками про плин часу.
"Dame un grrrr... і скажи "прощавай". Літо має дивну здатність проходити повз, наче воно тобі нічого не винне. Цього разу робить це ще безжальніше (навіть для тих, хто вже давно забув про шкільні роки) - у неділю, немовби це просто ще один день... Але перед тим, як розстатися, - кілька кадрів на згадку. А ви - скільки поставили б своєму літу 2025 року від 1 до 10?", - написала модель.
Шанувальники Олександри залишилися в захваті від її вигляду та не поскупилися на компліменти в коментарях.
"Красива! Красуня! Добре одягнена";
"Сяюча красуня";
"Красивий, зі смаком одяг, нехай цвіте молоде квітуче життя, насолода від перегляду", - написали підписники.
Розлучення Кучеренко і Комарова
Не так давно стало відомо про те, що Кучеренко розлучилася з Дмитром Комаровим. Не тільки шанувальники, а й друзі пари були здивовані таким поворотом, адже стосунки знаменитостей вважали прикладом міцної сім'ї.
Комаров і Кучеренко познайомилися 2016 року на конкурсі "Міс Україна", де Дмитро був у журі, а Олександра - учасницею. Пізніше між ними зав'язалося спілкування на тлі спільної роботи над благодійними ініціативами, а потім і роман.
Зазначимо, як повідомляв Главред, Олександра Кучеренко, яка раніше була одружена з ведучим Дмитром Комаровим, побувала в Одесі. На своїй сторінці в соцмережах Кучеренко показала кілька знімків з улюбленого міста.
А також Настя Каменських, яка перебралася жити в США після мовного скандалу, потрапила під немилість підписників. У коментарях українці порівняли артистку зі зрадницею Ані Лорак.
Про персону: Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко - володарка титулу Міс Україна 2016, українська журналістка, ведуча програми "Зірковий спорт" на телеканалі ICTV, професійна танцівниця, модель, кураторка благодійного проекту "Наставництво". Ведуча футбольних і спортивних програм на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, повідомляє Вікіпедія.
