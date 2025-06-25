"Ось ми і зустрілися": Олександра Кучеренко заінтригувала таємною зустріччю

Олександра Кучеренко заінтригувала новим фото в ресторані.

https://glavred.net/starnews/vot-my-vstretilis-aleksandra-kucherenko-zaintrigovala-taynoy-vstrechey-10676348.html Посилання скопійоване

Олександра Кучеренко заінтригувала новим фото/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександра Кучеренко

Коротко:

Чим здивувала Олександра Кучеренко

Що написали їй користувачі

Українська модель і ведуча Олександра Кучеренко заінтригувала новим постом.

На своїй сторінці в Instagram, красуня опублікувала фото з ресторану і зробила загадковий підпис: "Ось ми і зустрілися".

відео дня

Дівчина має шикарний вигляд у костюмі в стилі "шанель". Вона загадково посміхається в камеру, не розкриваючи, хто ж та людина, яка зробила це фото.

Чи варто говорити, що в коментарях багато людей відзначають красу Кучеренко і "ніжність", яка буквально сочиться з фото.

Олександра Кучеренко показала себе в ніжному образі / Фото Instagram/aakucherenko

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця України Ані Лорак, яка живе і працює в країні-окупанті РФ, показала фото зі своєю єдиною дочкою Софією. Співачка опублікувала знімок, на якому видно, що Соня за зростом наздоганяє маму.

А також Олександра Кучеренко показала кадри з нової фотосесії. Модель позувала в блискучій червоній сукні з глибоким вирізом і відкритою спиною. Образ був доповнений елегантним пучком і природним макіяжем, підкресливши красу моделі.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Олексій Кучеренко Олексій Кучеренко - український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України у другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна - Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред