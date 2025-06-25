"Ось ми і зустрілися": Олександра Кучеренко заінтригувала таємною зустріччю

Коротко:
- Чим здивувала Олександра Кучеренко
- Що написали їй користувачі
Українська модель і ведуча Олександра Кучеренко заінтригувала новим постом.
На своїй сторінці в Instagram, красуня опублікувала фото з ресторану і зробила загадковий підпис: "Ось ми і зустрілися".
Дівчина має шикарний вигляд у костюмі в стилі "шанель". Вона загадково посміхається в камеру, не розкриваючи, хто ж та людина, яка зробила це фото.
Чи варто говорити, що в коментарях багато людей відзначають красу Кучеренко і "ніжність", яка буквально сочиться з фото.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця України Ані Лорак, яка живе і працює в країні-окупанті РФ, показала фото зі своєю єдиною дочкою Софією. Співачка опублікувала знімок, на якому видно, що Соня за зростом наздоганяє маму.
А також Олександра Кучеренко показала кадри з нової фотосесії. Модель позувала в блискучій червоній сукні з глибоким вирізом і відкритою спиною. Образ був доповнений елегантним пучком і природним макіяжем, підкресливши красу моделі.
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Хто такий Олексій Кучеренко
Олексій Кучеренко - український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України у другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна - Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.
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