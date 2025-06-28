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Кучеренко показалася без грама макіяжу і показала "індивідуальність"

Олена Кюпелі
28 червня 2025, 18:02
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Модель Олександра Кучеренко показала доглянуте обличчя без фотошопу та макіяжу.
Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко - професійна модель / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександра Кучеренко

Коротко:

  • Про що розповіла Олександра Кучеренко
  • Що потрібно робити, щоб класно вийти на фото без макіяжу

Українська модель і ведуча Олександра Кучеренко, яка буквально нещодавно заінтригувала новим постом, зробила новий пост, де показала себе в найнатуральнішому вигляді.

Кучеренко розповіла на своїй сторінці в Instagram про те, що зробила снепи - спеціальні фото зі сфери моделінгу, які якнайкраще показують модель з усіх боків і в найбільш натуральному вигляді.

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Кучеренко показала себе
Кучеренко показала себе "у всій красі" / Фото Instagram/aakucherenko

"Мені подобається такий 100% "натюрель" формат, коли на перший план виходить індивідуальність. І тут одразу простежується, наскільки впевнено ти себе почуваєш у власному тілі і наскільки сама себе сприймаєш справжньою - без масок або прикрас", - пише Кучеренко.

Кучеренко показала себе
Кучеренко показала себе "у всій красі" / Фото Instagram/aakucherenko

Вона також ділиться лайфхаком - як на таких фото виглядати добре. "Найголовніше, що варто зробити перед такою зйомкою - добре виспатися. Тому що синці під очима ніхто вже не прибере", - підкреслює вона.

Кучеренко показала себе
Кучеренко показала себе "у всій красі" / Фото Instagram/aakucherenko

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Олександра Кучеренко показала кадри з нової фотосесії. Модель позувала в блискучій червоній сукні з глибоким вирізом і відкритою спиною. Образ був доповнений елегантним пучком і природним макіяжем, підкресливши красу моделі.

Раніше також Кучеренко заінтригувала секретною зустріччю з кимось, кому вона подарувала томний погляд і палаючі очі.

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