"Дівчина Людини-павука" Зендея спровокувала чутки про вагітність

Анна Підгорна
25 грудня 2025, 01:30
Понад чотири роки зірка перебуває у стосунках із Томом Голландом.
Том Холланд, Зендея
Зендея і Том Голланд - що зараз відбувається з парою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Рік тому Том Голланд і Зендея заручилися
  • Свіжі фото пари спровокували чутки про те, що вони скоро стануть батьками

У листопаді 2021 року свої стосунки підтвердила одна з найкрасивіших молодих пар Голлівуду - Том Голланд і Зендея. У січні 2025 року пара оголосила про заручини, і відтоді шанувальники чекають від закоханих великих новин.

Говорити про те, як розвиваються їхні стосунки в статусі нареченого і нареченої, Том і Зендея не поспішають, проте фанати вже провели власне "розслідування": після появи свіжих фото пари в Мережі почали активно ширитися чутки про вагітність акторки.

Різдвяні канікули Том і Зендея проводять у Лондоні, звідки родом актор. Під час прогулянки містом пару зняли папараці, а пізніше з'явився знімок, на якому акторка позує з батьками Голланда. Мішкувате вбрання, яке Зендея вибрала в обох випадках, багато хто сприйняв, як спробу зірки заховати ознаки вагітності, до того ж на сімейному фото вона ретельно прикривала живіт сумочкою.

Чутки про можливу вагітність Зендеї ні вона, ні Том Голланд поки не коментують.

Раніше Главред розповідав, що Шер готується "зав'язати вузлик" із молодшим на 40 років бойфрендом. Весілля співачка планує навесні - до свого 80-річного ювілею.

Також стало відомо, що зірка "Сексу у великому місті", 69-річна англо-канадська акторка Кім Кеттролл, вийшла заміж. Це четвертий шлюб "Саманти Джонс".

Про персону: Зендея

Зендея Марі Штермер Коулман, більш відома мононімно як Зендея, - американська акторка і співачка. Дебютувала в кіно в ролі Ем-Джей у фільмі у фільмах "Людина-павук: Повернення додому" (2017). Вона повторила свою роль у сиквелах "Далеко від дому" (2019) і "Додому шляху нема" (2021), які зібрали у світовому прокаті понад 1 мільярд доларів. За роль Ру Беннетт, підлітка, що бореться з наркозалежністю, у драматичному серіалі HBO "Ейфорія" (2019-н.ч.) Зендея удостоєна двох премій Еммі в категорії "Найкраща акторка в драматичному телесеріалі" у 2020 і 2022 роках, а також премії Золотий глобус (2023) у категорії "Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі", повідомляє Вікіпедія.

13:05

"Навіть голос і погляд інші": близька людина звернулася до Андрія Федінчика

12:46

Якщо Китай відвернеться: відомо, коли в РФ можуть початись проблеми з ракетами

12:42

Зливати чи залишати бензин у газонокосарці на зиму: остаточна відповідь фахівців

