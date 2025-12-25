"Дівчина Людини-павука" Зендея спровокувала чутки про вагітність

Понад чотири роки зірка перебуває у стосунках із Томом Голландом.

Зендея і Том Голланд - що зараз відбувається з парою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Рік тому Том Голланд і Зендея заручилися

Свіжі фото пари спровокували чутки про те, що вони скоро стануть батьками

У листопаді 2021 року свої стосунки підтвердила одна з найкрасивіших молодих пар Голлівуду - Том Голланд і Зендея. У січні 2025 року пара оголосила про заручини, і відтоді шанувальники чекають від закоханих великих новин.

Говорити про те, як розвиваються їхні стосунки в статусі нареченого і нареченої, Том і Зендея не поспішають, проте фанати вже провели власне "розслідування": після появи свіжих фото пари в Мережі почали активно ширитися чутки про вагітність акторки.

Різдвяні канікули Том і Зендея проводять у Лондоні, звідки родом актор. Під час прогулянки містом пару зняли папараці, а пізніше з'явився знімок, на якому акторка позує з батьками Голланда. Мішкувате вбрання, яке Зендея вибрала в обох випадках, багато хто сприйняв, як спробу зірки заховати ознаки вагітності, до того ж на сімейному фото вона ретельно прикривала живіт сумочкою.

Чутки про можливу вагітність Зендеї ні вона, ні Том Голланд поки не коментують.

Zendaya, Tom Holland and his parents in newly shared photo. pic.twitter.com/uKoCoz58S5 - Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) 22 грудня 2025 року

Том Холланд і Зендайя на нещодавно поширеному фото. pic.twitter.com/PqWWWngngnYyt - MCU Film News (@MCUFilmNews) 23 грудня 2025 року

Про персону: Зендея Зендея Марі Штермер Коулман, більш відома мононімно як Зендея, - американська акторка і співачка. Дебютувала в кіно в ролі Ем-Джей у фільмі у фільмах "Людина-павук: Повернення додому" (2017). Вона повторила свою роль у сиквелах "Далеко від дому" (2019) і "Додому шляху нема" (2021), які зібрали у світовому прокаті понад 1 мільярд доларів. За роль Ру Беннетт, підлітка, що бореться з наркозалежністю, у драматичному серіалі HBO "Ейфорія" (2019-н.ч.) Зендея удостоєна двох премій Еммі в категорії "Найкраща акторка в драматичному телесеріалі" у 2020 і 2022 роках, а також премії Золотий глобус (2023) у категорії "Найкраща жіноча роль у телевізійному серіалі", повідомляє Вікіпедія.

