Кайлі Дженнер закрутила роман з одним з головних голлівудських красенів

З Тімоті Шаламе молодшу сестру, ймовірно, познайомила Кендалл Дженнер, яка давно дружить з актором.

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Кайл Дженнер і Тімоті Шаламе зустрічаються - ЗМІ / instagram.com/kyliejenner, instagram.com/tchalamet

У Голлівуді зав'язується один з найгучніших романів останнього часу - 27-річний актор, який визнаний одним з кращих молодих обдарувань сучасного кінематографа, Тімоті Шаламе зустрічається з 25-річною світською левицею, мільярдеркою і бізнесвумен Кайлі Дженнер.

Про це повідомляє видання Entertainment Tonight з посиланням на власне джерело. Селебретіс дійсно разом, проте серйозними ці відносини поки назвати складно. "На даний момент вони поводяться невимушено. Це несерйозно, але Кайлі любить проводити час з Тімоті і дивитися, куди все йде. Їй дуже весело, бо це сильно відрізняється від її минулих стосунків. Це нове і цікаве для Кайлі", - повідомляє інсайдер.

Us Weekly, спираючись на власні джерела, цю інформацію підтверджують: між Шаламе і Дженнер точно є хімія, проте пара не квапить події, і просто насолоджується товариством один одного.

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"Кайлі зустрічалася з Тімоті лише пару разів, тому все не так серйозно. Однак їй подобається знайомитися з ним, і вона відкрита для того, щоб побачити, куди це все веде. Для неї це все нове, тому важко сказати, але поки що їй подобається те, що вона бачить. Тімоті - справжній джентльмен і ставиться до неї з повагою. Він дуже чарівний, змушує її сміятися, з ним легко спілкуватися. Він не схожий ні на одного з тих хлопців, з якими вона зустрічалася раніше, і хоча він може здатися не в її смаку, між ними дійсно сильна хімія", - повідомляє видання.

Самі закохані свій роман поки не коментують. На початку 2023 року стало відомо, що Кайлі Дженнер розійшлася з батьком своїх двох дітей, репером Тревісом Скоттом, з яким вона зустрічалася з 2017 по 2019 роки, а потім з 2021 по 2022.

Шаламе мав романи з Лурдес Леон (2013-2014), донькою Мадонни, і Лілі-Роуз Депп (2018-2020), донькою Джонні Деппа.

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