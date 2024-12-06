Ахеджакову "покарали": намалювали замість неї Боярську в новорічній комедії

Лію Ахеджакову намагаються "закенсилити" навіть у фільмах, знятих 30 років тому.

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Ахеджакову вирішили замінити на Боярську / Колаж Главред, фото скріншот

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На кого намагаються замінити Лію Ахеджакову

Кому це потрібно

Акторка Лія Ахеджакова, яка засуджує військове вторгнення Росії в Україну і нещодавно закінчила свій виступ фразою "Слава Україні", викликала істерику на болотах.

Тепер, як пише пропагандистський телеграм-канал Shot, за допомогою нейромережі Ахеджакову замінили на дочку путініста Михайла Боярського - Лізу Боярську в культовій новорічній комедії "Іронія долі, або З легким паром".

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З такою ініціативою звернулася до терористичного Міністерства культури офіційний представник Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією Олена Крайт. Приводом стала фраза "Слава Україні!" на виставі в Лос-Анджелесі, яку сказала 86-річна артистка.

Справжня росіянка Крайт вважає, що після фрази "Слава Україні" дивитися на акторку в культовій новорічній комедії буде неприємно, особливо родичам або знайомим тих, хто в Україні вбиває мирних українців.

Оскільки роль Тані з фільму не прибрати, її обличчя запропонували замінити на Лізу Боярську за рахунок нейромережі.

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Раніше Главред писав про те, що актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, розповіла, чому розчарувалася в російському диктаторі.

Також варто зазначити, що 84-річна акторка зізналася, що на неї вже лежить донос у прокуратурі і її незабаром визнають іноагентом. Водночас Ахеджакова не збирається виїжджати з Росії.

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Хто така Лія Ахеджакова Лія Ахеджакова - радянська і російська актриса театру і кіно; народна артистка терористичної Росії. Дворазова володарка національної премії "Ніка" за найкращі жіночі ролі другого плану у фільмах "Небеса обітовані" і "Уособлюючи жертву". У лютому 2022 року виступила проти військового вторгнення Росії в Україну. 8 лютого 2023 року театр "Современник" прибрав зі свого репертуару останню виставу "Гра в джини" за участю Ахеджакової у зв'язку з її антивоєнною позицією. 5 квітня 2023 року Ахеджакова звільнилася з театру за власним бажанням, пише Вікіпедія. 2 вересня 2023 року головне управління МВС Росії в Москві почало перевірку щодо Ахеджакової за адміністративною статтею про "дискредитацію" російської армії

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