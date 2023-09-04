Переплутала прапор України із шарфом: Приходько жорстко розкритикувала Ахеджакову

Ахеджакова виправдалася, що насправді у Бремені не збиралася на сцені тримати український прапор.

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Приходько захейтила Ахеджакову / колаж: Главред, фото: ТАСС, скріншот: instagram/prykhodko_official

Відома українська співачка Анастасія Приходько розкритикувала російську акторку Лію Ахеджакову за її висловлювання про прапор України.

Причиною такої реакції Приходько в Instagram стали різкі слова акторки про прапор України. Нещодавно Ахеджакова виправдалася, що насправді у Бремені, Німеччина, не збиралася на сцені тримати український прапор, а їй його нібито разом з квітами дав якийсь "провокатор". Ахеджакова заявила, що взяла його до рук, адже подумала, що то взагалі шарф.

Ахеджакова із прапором України / скріншот: відео

"Що ви несете? З яким я вийшла прапором? Мені якийсь провокатор, подавали квіти, і він мені сунув цей прапор. Це було у місті Бремен, на поклонах, люди квітами мене засипали, і з одним букетом виявився прапор. Я спочатку думала, що це шарфик. Це провокатори спеціально зробили. Цю людину ми так і не змогли знайти", - передають російські пропагандисти слова Ахеджакової. відео дня

Анастасія Приходько різко висловилася про такі слова. Виконавиця заявила, що немає "хороших росіян". Співачка переконана, що не можна вірити жодному громадянину РФ, адже рано чи пізно він змінить свою позицію.

Приходько розкритикувала Ахеджакову / скріншот: instagram/prykhodko_official

"Ось про що я говорила. Нікому з Росії вірити не можна ніколи! Тому я в інтерв'ю і говорила, що для мене немає жодних "хороших росіян" і більше не буде", - наголосила Приходько.

Нагадаємо, що Анастасія Приходько втратила слух через важку хворобу. Співачка розповіла про втрату важливої частини її музичної натури. Після тривалої хвороби у неї значно погіршився слух.

Ахеджакова розповіла, як змінився Путін за 16 років при владі. Актриса зізналася, що тоді вона підтримувала Путіна і щиро сподівалася і думала, що він прийшов з благими намірами.

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