"Батьківщина-потвора": Ахеджакова не стрималася після цькування за підтримку України

Лія Ахеджакова заявила, що не збирається їхати з Росії, незважаючи на відношення до неї.

Лія Ахеджакова / Скріншот

Актриса Лія Ахеджакова, яку залишили без ролей у "Современнику", очікує нових підлостей від РФ за її позицію щодо війни в Україні.

84-річна актриса зізнатися, що на неї вже лежить донос в прокуратурі і її незабаром визнають іноагентом. Однак Ахеджакова не збирається їхати з Росії.

"Це моя "Батьківщина-потвора". Нам вона подобається, хоч і не красуня. Мені вже 84 роки, щоб звідси тікати. Нехай вони їдуть. Я нікуди не поїду, я тут повинна все це пережити. Занадто довго живу тут", - заявила актриса.

Раніше актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, розповіла, чому розчарувалася в російському президенті.

Також Ахеджакова прокоментувала довічне ув'язнення для російського окупанта Вадима Шишимаріна. Його визнали винним у вбивстві мирного жителя в Сумській області. Він став першим засудженим за звірства в нашій країні.

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