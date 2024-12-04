Ахеджакова закінчила виступ фразою: "Слава Україні" і довела до істерики РФ

Лія Ахеджакова хоробро і вкотре підтримала Україну.

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Лія Ахеджакова підтримала Україну/ Колаж фото ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Коротко:

Як Лія Ахеджакова підтримала Україну

Що зробили росіяни

Актриса Лія Ахеджакова, яка засуджує військове вторгнення Росії в Україну, закінчила свій виступ на правильній ноті.

Артистка вимовила "Слава Україні!" після вистави в Лос-Анджелесі. Кадри із заходу публікує російський пропагандистський телеграм-канал SHOT.

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На кадрах видно, як 86-річна Ахеджакова отримала від глядачів букет квітів. Їй почали дякувати за її проукраїнську позицію. "Спасибі вам за Україну", - кажуть люди за кадром.

"Слава Україні", - відповіла смілива Ахеджакова, залишаючись вірною собі.

Традиційно, фраза про Україну і підтримку вільного українського народу, викликала істерику на болотах. За даними пропагандистів Mash, за фразу Ахеджакової "зачепилися" секстанти з руху "Сорок сороків". Автори ініціативи стверджують, що подібними фразами "Ахеджакова паплюжить звання народного артиста РФ, тому її треба його позбавити". Плюс, прихильники війни традиційно просять визнати 86-річну акторку іноагентом, оскільки "свою виставу "Мій онук Веніамін" вона показує виключно за кордоном і там же робить політичні заяви".

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Раніше Главред писав про те, що актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, розповіла, чому розчарувалася в російському диктаторі.

Також варто зазначити, що 84-річна акторка зізналася, що на неї вже лежить донос у прокуратурі і її незабаром визнають іноагентом. Водночас Ахеджакова не збирається виїжджати з Росії.

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Хто така Лія Ахеджакова Лія Ахеджакова - радянська і російська актриса театру і кіно; народна артистка терористичної Росії. Дворазова володарка національної премії "Ніка" за найкращі жіночі ролі другого плану у фільмах "Небеса обітовані" і "Уособлюючи жертву". У лютому 2022 року виступила проти військового вторгнення Росії в Україну. 8 лютого 2023 року театр "Современник" прибрав зі свого репертуару останню виставу "Гра в джини" за участю Ахеджакової у зв'язку з її антивоєнною позицією. 5 квітня 2023 року Ахеджакова звільнилася з театру за власним бажанням, пише Вікіпедія. 2 вересня 2023 року головне управління МВС Росії в Москві почало перевірку щодо Ахеджакової за адміністративною статтею про "дискредитацію" російської армії

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