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Ахеджакова розповіла, як змінився Путін за 16 років при владі: "тоді я його підтримувала"

28 квітня 2022, 09:00

Актриса шокована діями Путіна.

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Ахеджакова розповіла, як змінився Путін за 16 років при владі / instagram.com/akhedzhakova1938/

Російська актриса Лія Ахеджакова, яка вже неодноразово підтримувала Україну, розповіла, чому розчарувалася в російському президентові.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала фото святкування 50-ти річного ювілею театру "Современник".

"Як ви можете побачити, на ньому зображений і президент Росії Володимир Путін. З того моменту, повторюся ще раз, пройшло 16 років. Цілих 16 років. Довгих 16 років. За цей час Володимир Володимирович змінився до невпізнання. Він перетворився з людини, яка щиро любить свій народ і країну, бажає їм тільки добра, і робить для цього все, в людину, яка ображено і закомплексовано влаштовує війни за бажання країн піти в інший бік, трощачи і ламаючи тисячі і тисячі (якщо не мільйони) доль", - написала Ахеджакова.

Актриса зізналася, що тоді вона підтримувала Путіна і щиро сподівалася і думала, що він прийшов з благими намірами.

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instagram.com/akhedzhakova1938/

"Я думала, що все в нашій країні зміниться на краще і ми, з нашими найближчими сусідами, зокрема – з Україною, підемо в Європейський союз (такі думки дійсно тоді були). Але через 16 років маски скинуті", - зазначила Ахеджакова.

Вона уточнила, що вони були скинуті ще в 2014 році, з початком війни на Донбасі. Але зараз вони скинуті повністю і ми, весь світ, побачили, що ховалося під нею весь цей час.

читайте такожАхеджакова: через Путіна навіки посварилися два, колись, дружні народи"Я щиро бажаю Україні та українському народові витримки. Я сподіваюся, що ви все-таки підете своїм шляхом і будете самі вершити історію своєї країни, нехай і не за мого життя. Нехай діти продовжують той курс, який затіяли і намагаєтеся втілити в життя ви. Нехай синьо-жовтою державою пишається весь світ. Нехай Крим і Донецьк з Луганськом повернуться в свій рідний дім. Нехай всі, хто пролив і продовжує проливати кров на українській землі, відповість за це повною мірою", - підсумувала актриса.

Нагадаємо, раніше російська співачка Діана Арбеніна представила пісню про війну в Україні і масових смертях у ній російських окупантів.

Лірична композиція отримала назву" не мовчи", як заклик до росіян говорити про несправедливий напад РФ.

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війна в Україні Лія Ахеджакова Володимир Путін
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