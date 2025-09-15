Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

Найпопулярніший детектив на Netflix: цей фільм полюбився українським кіноманам

Віталій Кірсанов
15 вересня 2025, 13:06
46
"Клуб вбивств по четвергах" - американська кримінальна комедія режисера Кріса Коламбуса.
"Клуб убивств щочетверга" - американська кримінальна комедія
"Клуб вбивств щочетверга" - американська кримінальна комедія / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Фільм є екранізацією однойменного роману Річарда Османа.
  • У головних ролях - Хелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінгслі та Селія Імрі

Найпопулярнішим фільмом на стримінговій платформі Netflix є комедійний детектив із легким сюжетом під назвою "Клуб убивств щочетверга". Прем'єра стрічки відбулася в серпні 2025 року, а на сьогодні фільм очолює рейтинг найкращих стрічок на платформі Netflix. Главред розповість про що фільм.

"Клуб вбивств щочетверга" - американська кримінальна комедія режисера Кріса Коламбуса. Фільм є екранізацією однойменного роману Річарда Османа. У головних ролях - Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінгслі та Селія Імрі.

відео дня

У центрі сюжету четверо друзів, яким за сімдесят (Елізабет Бест, Рон Рітчі, Джойс Медоукрофт та Ібрагім Аріф). Вони разом живуть у престижному будинку для літніх людей в англійському графстві Кент. Щотижня вони проводять зустрічі "Клубу вбивств щочетверга", де обговорюють нерозкриті злочини. Коли місцевого забудовника знаходять мертвим, члени клубу опиняються в центрі своєї першої реальної справи.

Які ще фільми потрапили до списку найпопулярніших на Netflix:

Фільм "Клуб убивств щочетверга" очолив список найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі Netflix, однак у цій добірці також є й інші стрічки, серед яких ви можете знайти свого фаворита. Ось які ще фільми потрапили до добірки найпопулярніших:

  • "Закохайся в мене";
  • "Кейпоп-мисливиці на демонів";
  • "Планета самотніх: Грецька пригода";
  • "Два серця";
  • "Мій рік в Оксфорді";
  • "Щенячий патруль у кіно";
  • "Нарешті вдома";
  • "Ніч завжди настає";
  • "Переліт".

Ці кіноісторії вже підкорили серця мільйонів українців, тож ви точно можете знайти варіант для себе.

Новини кіно:

Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який вже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон здивував усіх своїм перевтіленням у новому фільмі "Нищівна машина" (The Smashing Machine). Заради ролі зірці довелося схуднути майже на 30 кг.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

серіали Netflix новини кіно Netflix
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Рішення про закінчення війни ухвалюватиметься не в Кремлі": хто може зупинити Путіна

"Рішення про закінчення війни ухвалюватиметься не в Кремлі": хто може зупинити Путіна

13:15Світ
Україна перемагає РФ - Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталі

Україна перемагає РФ - Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталі

12:32Війна
Лукашенко спробує піти з-під впливу РФ, щойно відчує слабкість Путіна - Усов

Лукашенко спробує піти з-під впливу РФ, щойно відчує слабкість Путіна - Усов

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанні

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанні

Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому не можна прибирати 15 вересня: суворі прикмети і заборони

Чому не можна прибирати 15 вересня: суворі прикмети і заборони

Зіркова тенісистка Світоліна вперше засвітила обличчя доньки

Зіркова тенісистка Світоліна вперше засвітила обличчя доньки

Останні новини

13:20

В Україні оновили тести з ПДР: що тепер запитують на іспиті

13:15

"Рішення про закінчення війни ухвалюватиметься не в Кремлі": хто може зупинити Путіна

13:06

Найпопулярніший детектив на Netflix: цей фільм полюбився українським кіноманам

13:04

Охорона Порошенка влаштувала серйозне ДТП з перекиданням в Одесі (фото)

12:59

"Є велика проблема": історик розкрив секрет Говерли та що означає її назваВідео

Рішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапкуРішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапку
12:47

Що дивиться Святослав Вакарчук: топ-5 улюблених фільмів фронтмена Океану ЕльзиВідео

12:46

Без одного учасника: зірки "Євробачення-2025" викликали чутки про розпад групиВідео

12:45

Жаба тисне: п'ять знаків зодіаку, які заздрять успіху інших

12:34

По смаку не поступляться м'ясним: рецепт котлет з крабових паличок за 10 хвилин

Реклама
12:32

Україна перемагає РФ - Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталіВідео

12:30

У Кремлі пригрозили війною країнам НАТО: у чому причина

12:00

Лукашенко спробує піти з-під впливу РФ, щойно відчує слабкість Путіна - Усов

11:57

Швидко пристосувалася: Forbes пояснив, чому санкції не зупинили економіку РФ

11:50

Зустрічаються дуже рідко: Гордон засвітив Аллу Пугачову на унікальному фото

11:48

Українські військові просунулися на Донбасі та звільнили населений пункт: подробиці

11:37

"Єдиний спосіб": економіст оцінив, чи здатні США обрушити економіку РФ

11:35

Запасу міцності немає: Пендзин сказав, як стагнація в РФ вплине на війну

11:29

"Альтернативи немає": за якої умови Китай може змусити Росію припинити війну

11:23

Пил в оселі зникне назавжди: допоможе один натуральний засіб

11:18

Китайський гороскоп на завтра 16 вересня: Драконам - стрес, Змеям - сюрприз

Реклама
10:51

Чому 16 вересня не можна вирушати в далеку дорогу: яке церковне свято

10:47

РФ будує імперію дронів, атак буде більше: у NYT попередили Київ про нову загрозу

10:43

Санкції не працюють - в США готові зробити наступний крок проти Росії, але є умова

10:34

Провалив важливий тест: у нових iPhone 17 знайшли серйозний недолік

10:18

РФ накопичує війська біля Сіверська: військова повідомила, чи зайшов ворог в місто

10:17

Вночі швидка забрала: зірка "МайстерШеф" опинилась в лікарні з дитиною

10:13

"РФ переносить військові дії в Європу": чому Трамп підіграє ПутінуВідео

09:57

У росіян почнуть вилучати гроші через війну проти України: що задумали в Кремлі

09:46

Наліт дронів на Польщу - це радянська школа провокаційПогляд

09:40

Андрій Білецький: Росія продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх

09:13

РФ вдарила по аграріях, які збирали врожай: 12 осіб поранено, техніку пошкодженоФото

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 вересня (оновлюється)

09:00

Очікується різкий скачок: в Україні ледь не на 50% подорожчає важливий продукт

08:43

РФ вдарила по Дніпропетровщині та Запоріжжю: є загиблий, поранені та руйнуванняФото

08:24

Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Лише перший крок: в ISW пояснили небезпеку для країн НАТО після атак дронів РФ

07:36

Ультиматум Європі: Трамп поставив умову для нових санкцій проти РосіїВідео

07:10

Які п’ять слів заховано на малюнку: треба бути "генієм загадок", щоб дати відповідь

06:47

"Вони ненавидять одне одного": Трамп готовий особисто втрутитися в переговори Путіна і ЗеленськогоВідео

06:20

Чому політика Трампа веде до поразки демократійПогляд

Реклама
05:55

Найсильніший шторм накрив країну: Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі

05:39

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти літеру Y

04:30

Знак від Всесвіту: шість знаків зодіаку отримають цінний шанс 15 вересня

04:00

Наслідки потужніші, ніж від санкцій: Зеленський висловився про удари по РФ

03:32

РФ націлилась ще на дві області, крім Донеччини: розкрито плани ворога на осінь

02:30

Китай готується до підкорення Місяця: що відомо про пілотовану місію

01:53

"Безрозсудна ескалація": в ЄС різко відреагували на інцидент з дроном РФ у Румунії

01:30

Хатка, яку збудував собі Джорджо: кому легендарний Армані заповів свої багатства

01:00

Імперські ілюзії Путіна розваляться: експерти назвали головну умову закінчення війни

14 вересня, неділя
23:50

Спільні маневри у Білорусі: експерт розповів, чи є загроза повторення сценарію

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти