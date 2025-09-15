Найпопулярніший детектив на Netflix: цей фільм полюбився українським кіноманам

Коротко:
- Фільм є екранізацією однойменного роману Річарда Османа.
- У головних ролях - Хелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінгслі та Селія Імрі
Найпопулярнішим фільмом на стримінговій платформі Netflix є комедійний детектив із легким сюжетом під назвою "Клуб убивств щочетверга". Прем'єра стрічки відбулася в серпні 2025 року, а на сьогодні фільм очолює рейтинг найкращих стрічок на платформі Netflix. Главред розповість про що фільм.
"Клуб вбивств щочетверга" - американська кримінальна комедія режисера Кріса Коламбуса. Фільм є екранізацією однойменного роману Річарда Османа. У головних ролях - Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінгслі та Селія Імрі.
У центрі сюжету четверо друзів, яким за сімдесят (Елізабет Бест, Рон Рітчі, Джойс Медоукрофт та Ібрагім Аріф). Вони разом живуть у престижному будинку для літніх людей в англійському графстві Кент. Щотижня вони проводять зустрічі "Клубу вбивств щочетверга", де обговорюють нерозкриті злочини. Коли місцевого забудовника знаходять мертвим, члени клубу опиняються в центрі своєї першої реальної справи.
Які ще фільми потрапили до списку найпопулярніших на Netflix:
Фільм "Клуб убивств щочетверга" очолив список найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі Netflix, однак у цій добірці також є й інші стрічки, серед яких ви можете знайти свого фаворита. Ось які ще фільми потрапили до добірки найпопулярніших:
- "Закохайся в мене";
- "Кейпоп-мисливиці на демонів";
- "Планета самотніх: Грецька пригода";
- "Два серця";
- "Мій рік в Оксфорді";
- "Щенячий патруль у кіно";
- "Нарешті вдома";
- "Ніч завжди настає";
- "Переліт".
Ці кіноісторії вже підкорили серця мільйонів українців, тож ви точно можете знайти варіант для себе.
Новини кіно:
Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який вже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.
Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон здивував усіх своїм перевтіленням у новому фільмі "Нищівна машина" (The Smashing Machine). Заради ролі зірці довелося схуднути майже на 30 кг.
Вас може зацікавити:
- Улюблений персонаж "Венсдей" повертається: сюрприз для фанатів культової саги
- У Києві вручили кінопремію "Золота дзиґа": звинуваченого в об'юзі Темляка нагородили
- Що дивиться Святослав Вакарчук: топ-5 улюблених фільмів фронтмена Океану Ельзи
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред