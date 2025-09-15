Найпопулярніший детектив на Netflix: цей фільм полюбився українським кіноманам

"Клуб вбивств по четвергах" - американська кримінальна комедія режисера Кріса Коламбуса.

"Клуб вбивств щочетверга" - американська кримінальна комедія / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Фільм є екранізацією однойменного роману Річарда Османа.

У головних ролях - Хелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінгслі та Селія Імрі

Найпопулярнішим фільмом на стримінговій платформі Netflix є комедійний детектив із легким сюжетом під назвою "Клуб убивств щочетверга". Прем'єра стрічки відбулася в серпні 2025 року, а на сьогодні фільм очолює рейтинг найкращих стрічок на платформі Netflix. Главред розповість про що фільм.

"Клуб вбивств щочетверга" - американська кримінальна комедія режисера Кріса Коламбуса. Фільм є екранізацією однойменного роману Річарда Османа. У головних ролях - Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінгслі та Селія Імрі.

У центрі сюжету четверо друзів, яким за сімдесят (Елізабет Бест, Рон Рітчі, Джойс Медоукрофт та Ібрагім Аріф). Вони разом живуть у престижному будинку для літніх людей в англійському графстві Кент. Щотижня вони проводять зустрічі "Клубу вбивств щочетверга", де обговорюють нерозкриті злочини. Коли місцевого забудовника знаходять мертвим, члени клубу опиняються в центрі своєї першої реальної справи.

Які ще фільми потрапили до списку найпопулярніших на Netflix:

Фільм "Клуб убивств щочетверга" очолив список найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі Netflix, однак у цій добірці також є й інші стрічки, серед яких ви можете знайти свого фаворита. Ось які ще фільми потрапили до добірки найпопулярніших:

"Закохайся в мене";

"Кейпоп-мисливиці на демонів";

"Планета самотніх: Грецька пригода";

"Два серця";

"Мій рік в Оксфорді";

"Щенячий патруль у кіно";

"Нарешті вдома";

"Ніч завжди настає";

"Переліт".

Ці кіноісторії вже підкорили серця мільйонів українців, тож ви точно можете знайти варіант для себе.

Новини кіно:

Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який вже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон здивував усіх своїм перевтіленням у новому фільмі "Нищівна машина" (The Smashing Machine). Заради ролі зірці довелося схуднути майже на 30 кг.

