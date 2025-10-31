Рус
  Зірки

18-річний син Падалко і Соболєва підписав контракт із ЗСУ - де служить Михайло

Анна Підгорна
31 жовтня 2025, 01:30
10
Михайло Соболєв здійснив свої плани захищати Україну.
Марічка Падалко, Єгор Соболєв, Михайло Соболєв
Син Марічки Падалко та Єгора Соболєва підписав контракт і вирушив на службу / колаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko, facebook.com/mash.klyr

Коротко:

  • Михайло Соболєв, син Марічки Падалко та Єгора Соболєва, уклав контракт із ЗСУ
  • 18-річний хлопець вступив на службу в СБС

Український ведучий, журналіст і громадський діяч Єгор Соболєв у нещодавньому інтерв'ю з Яніною Соколовою повідомив, що Михайло, його 18-річний син від української ведучої та журналістки Марічки Падалко, прийняв рішення поповнити лави ЗСУ на добровільній основі.

30 жовтня батьки Михайла в соціальних мережах повідомили, що тиждень тому хлопець підписав контракт на службу в Силах безпілотних систем ЗСУ і вже склав присягу. До цього понад півроку він здійснював розвідувальні вильоти на найгарячіших напрямках фронту разом із добровольчим підрозділом.

відео дня

"Син уклав контракт з ЗСУ. Йому 18. Коли почалося вторгнення, було 14. Він жив футболом та історією. У 15 син залишив свою футбольну команду, Міхіни тренування перемістилися у ліси - на військові вишколи для молоді. У 16 він відклав плани про історичний факультет і вгризся у математику та фізику. У 17 Міха подарував моєму підрозділу перший власноруч зібраний і облітаний дрон, влаштувався на їхнє виробництво та вступив до Могилянки на щойно відкриту там спеціальність "Робототехніка". У свій 18 день народження він попросив мене мобілізувати його до нашого підрозділу. Пишаюся. Молюся. Думаю, як важко Марічці, якій тепер доводиться переживати за двох. Удачі, Михайло", - написав Єгор Соболєв на своїй сторінці у Facebook.

Єгор Соболєв про мобілізацію сина
Єгор Соболєв про мобілізацію сина / фото: facebook.com/yehorsoboliev

Він також опублікував фотографію сина у військовій формі. У коментарях Соболєву-старшому та Падалко дякують за свідомого сина, а також бажають Михайлу удачі.

Михайло Соболєв
Михайло Соболєв, син Марічки Падалко та Єгора Соболєва, підписав контракт і вирушив на службу / фото: facebook.com/yehorsoboliev
Михайло Соболєв підписав контракт із ЗСУ - реакція Мережі
Михайло Соболєв підписав контракт із ЗСУ - реакція Мережі / фото: facebook.com/yehorsoboliev
Михайло Соболєв підписав контракт із ЗСУ - реакція Мережі
Михайло Соболєв підписав контракт із ЗСУ - реакція Мережі / фото: facebook.com/yehorsoboliev
Михайло Соболєв підписав контракт із ЗСУ - реакція Мережі
Михайло Соболєв підписав контракт із ЗСУ - реакція Мережі / фото: facebook.com/yehorsoboliev

Марічка Падалко у своєму блозі в Instagram також висловилася про військову службу сина. Ведучій доводиться справлятися з суперечливими почуттями - гордістю за сина і переживаннями за його долю, у зв'язку з чим вона висловила свою публічну підтримку всім українським мамам, чиї діти зараз захищають Україну від окупанта.

"Від самого початку війни я знала, що це може статися, але все сподівалася, що до того моменту, як йому буде 18, війна закінчиться і в цьому не буде потреби. Потреба не тільки не зникла, потреба в людях тільки збільшилася. Міха вважав, що "Україна починається з мене" ще задовго до того, як дізнався, що ця фраза належить Вʼячеславу Чорноволу. Я дуже хвилююся і пишаюся одночасно. Мати сина в ЗСУ виявилось в кілька разів складніше, ніж чоловіка. Тому - моя підтримка всім українським мамам", - пише Марічка Падалко.

Марічка Падалко про мобілізацію сина
Марічка Падалко про мобілізацію сина / фото: instagram.com/marichkapadalko

Про персону: Марічка Падалко

Марічка Падалко - українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом із Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка була в ефірі у 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкин кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.

15:45

"Не розмовляй зі мною": Мішель Обама розкрила правду про стосунки з чоловіком

15:42

По всій Україні знову повертаються до графіків відключень світла: деталі

15:41

Можуть спалити авто: які речі не варто вставляти в прикурювач

