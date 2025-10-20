Забарний потрапив під критику: чому експерт жорстко розкритикував захисника

Французький журналіст критикує Забарного після невдалого матчу зі Страсбуром.

Жан-Луї Турре підкреслює проблеми Забарного у передачах та відбираннях / колаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Коротко:

Забарний відіграв весь матч ПСЖ проти "Страсбура"

Український захисник торкнувся м’яча 127 разів і віддав 118 передач

Матч відбувся 17 жовтня в рамках 8-го туру Ліги 1

Французький журналіст Жан-Луї Турре висловив критику на адресу українського захисника ПСЖ Іллі Забарного після матчу 8-го туру Ліги 1 проти "Страсбура". Про це пише Sport.ua.

"Дійсно, його гра не була видатною... У нього було багато програних єдиноборств, дуже посередні передачі. Раніше в нас склалося враження, що він додав і освоївся, але зі "Страсбуром" він провів не дуже хороший матч. Ні, цього недостатньо", – заявив Турре в ефірі програми After Foot на каналі RMC. відео дня

За даними "Дзеркала тижня", 17 жовтня Забарний вийшов у стартовому складі ПСЖ і провів на полі увесь матч. Протягом гри він торкнувся м’яча 127 разів, зробив три відбирання, одне винесення та одне перехоплення, виграв три з п’яти дуелей, припустився семи втрат м’яча та віддав 118 передач, з яких точними були 112 (95%).

Про персону: Ілля Забарний Ілля Забарний - український футболіст, захисник клубу "Парі Сен-Жермен" і збірної України. Учасник двох чемпіонатів Європи (2020 і 2024). Народився 1 вересня 2002 року в Києві. Вихованець київського "Динамо". За підсумками сезону 2024/25 зіграв 36 матчів і увійшов до символічної збірної найшвидших гравців АПЛ за версією статистичного порталу Gradient Sports. 12 серпня 2025 року перейшов до "Парі Сен-Жермен", підписавши контракт зі столичним клубом на п'ять років. Сума трансферу склала 63 млн євро, ще 3 млн євро передбачені у вигляді бонусів, ставши найдорожчим центральним захисником в історії клубу.

