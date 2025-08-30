WBO вимагає від Усика терміново пройти медогляд: у скандалі замішана Дорофєєва

Коротко:
- Заява WBO з'явилася після танців Усика з Дорофєєвою
- Медична довідка має бути детальною та вичерпною
Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала українського боксера й абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика пройти медичне обстеження. Про це повідомило видання Boxing Scene 29 серпня.
У матеріалі розповіли, що несподівана заява WBO з'явилася після того, як Усик у мережі продемонстрував танці з благодійного заходу, де на одній сцені танцював з українськими артистами Іво Бобулом і Надею Дорофєєвою.
WBO хоче, щоб повторне обстеження Усика було проведено до понеділка, 1 вересня.
У листі, з яким ознайомилося видання Boxing Scene, голова чемпіонського комітету WBO написав адвокату Усика, що "медична довідка повинна бути детальною і вичерпною, і повинна засвідчувати поточний стан здоров'я Усика, прогноз, передбачуваний термін одужання і будь-які інші медичні докази, які підтверджують це".
У листі до боксера також зазначили, що в разі невиконання запиту WBO буде змушена вжити заходів відповідно до правил і положень організації.
Раніше Главред повідомляв, що Усик потрапив у десятку найбагатших боксерів світу. Основним фактором підвищення спортсмена в рейтингу стали гонорари за останні поєдинки.
Також українська спортсменка Ярослава Магучіх несподівано знялася зі змагань. Вона повідомила тренеру причину, чому не може продовжувати виступати.
Про персону: Олександр Усик
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
