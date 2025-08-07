Усик отримує ультиматум від WBO: що стоїть на кону

Президент WBO попереджає про можливі санкції у разі невиконання Усиком вимог організації.

Усик ризикує втратити статус абсолютного чемпіона, якщо відмовиться від бою з Паркером / Колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Про головне:

Президент WBO вимагає обов’язковий захист титулу проти Паркера

Невиконання призведе до процедури торгів за організацію бою

Усик може втратити статус абсолютного чемпіона

Олександр Усик 19 липня втретє став абсолютним чемпіоном світу, нокаутувавши Даніеля Дюбуа у п’ятому раунді. Через п’ять днів WBO офіційно санкціонувала поєдинок Усика з тимчасовим чемпіоном світу за версією організації Джозефом Паркером, надавши сторонам 30 днів для узгодження деталей бою.

Президент WBO Густаво Олівері наголосив на обов’язковості цього поєдинку, повідомляє World Boxing News:

"Я зобов’язаний дотримуватися та послідовно виконувати нормативну базу, яка регулює діяльність Всесвітньої боксерської організації. У цьому випадку Усик повинен провести обов’язковий захист титулу проти Джозефа Паркера", — зазначив Олівері. Він додав, що WBO повідомила про це рішення всі сторони.

"Невиконання цієї вимоги призведе до втручання WBO для проведення процедури торгів за право організації бою відповідно до наших положень", — підсумував президент організації.

Якщо поєдинок з Паркером не відбудеться, Усик ризикує позбутися поясу і втратити статус абсолютного чемпіона. Наразі ж основними претендентами на наступний бій українця вважаються Тайсон Ф’юрі та Джейк Пол.

Олександр Усик / інфографіка: Главред

