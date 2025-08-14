Усик відкладає переговори з Паркером: чим може завершитися доля поясу WBO

WBO стежить за ситуацією та планує промоутерські торги у разі відмови.

Чемпіон світу Усик може зробити пояс WBO вакантним, якщо не вийде на бій

Коротко:

Усик попросив відкласти переговори з Паркером через травму

WBO дала 30 днів на узгодження бою, інакше пояс стане вакантним

Паркер востаннє бився у лютому, нокаутував Мартіна Баколе

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик попросив відкласти переговори щодо бою з володарем тимчасового поясу WBO Джозефом Паркером через травму.

"Учора Усик надіслав листа, в якому просить відкласти переговори і дати йому ще трохи часу через травму. Чекаємо, що буде далі. Усик може зробити титул вакантним або вийти на бій із Паркером", – заявив промоутер Френк Воррен у коментарі Sky Sports. відео дня

24 липня Всесвітня боксерська організація (WBO) санкціонувала поєдинок між Усиком та Паркером. Боксерським сторонам дали 30 днів на узгодження умов бою, після чого може бути проведено промоутерські торги. У разі відмови Усика від бою пояс WBO стане вакантним, а український боксер втратить статус абсолютного чемпіона.

Олександр Усик / інфографіка: Главред

Для Джозефа Паркера це буде перший поєдинок після лютневого нокауту конголезького боксера Мартіна Баколе у другому раунді. Спочатку новозеландець мав битися з Даніелем Дюбуа за пояс IBF, але поєдинок не відбувся через вірусну інфекцію британець.

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

