Усик потрапив до світової десятки найбагатших боксерів: яке місце посів українець

Український боксер Усик обійшов інших відомих спортсменів і посів значну позицію серед найбагатших боксерів світу.

Усик отримав значні гонорари за останні бої і став єдиним представником України в рейтингу топ-10 боксерів / Колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Коротко:

Усик увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу

Його статки оцінюють у 165 мільйонів доларів

Усик заробив на боях з Ф'юрі та Дюбуа

Олександр Усик увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу. Український абсолютний чемпіон світу з боксу отримав значні гонорари за останні поєдинки, повідомляє GiveMeSport.

За останній рік Усик провів три важливі бої з британськими суперниками: двічі зустрічався з Тайсоном Ф'юрі та провів реванш проти Даніеля Дюбуа. Ці поєдинки принесли українцю солідний дохід.

Єдиний українець у рейтингу

Варто зазначити, що серед представників України в рейтингу найбагатших боксерів окрім Усика нікого немає.

"Ні брати Кличко, ні Василь Ломаченко, ні Олександр Гвоздик не потрапили до рейтингу, хоча заробили немалі кошти за кар'єру".

Очільник рейтингу та позиція Усика

Очолює список американський боксер Флойд Мейвезер з статками у 400 мільйонів доларів. Усик посів шосте місце, його статки оцінюють у 165 мільйонів доларів.

Рейтинг найбагатших боксерів світу:

Флойд Мейвезер – 400 млн доларів Джордж Форман – 300 млн доларів Сауль Альварес – 200 млн доларів Менні Пак'яо – 220 млн доларів Оскар Де Ла Хоя – 200 млн доларів Олександр Усик – 165 млн доларів Тайсон Ф'юрі – 146 млн доларів Леннокс Льюїс – 120 млн доларів Шугар Рей Леонард – 120 млн доларів Джейк Пол – 100 млн доларів

Олександр Усик / інфографіка: Главред

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

