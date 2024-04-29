Помер легендарний футболіст і екстренер збірної України

На 76-му році життя помер легендарний український футболіст і колишній тренер національної збірної та київського "Динамо" Михайло Фоменко.

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Михайло Фоменко помер на 76-му житті / колаж Главред, фото УНІАН

Уранці в понеділок, 29 квітня, помер легендарний український футболіст і колишній тренер національної збірної та київського "Динамо" Михайло Фоменко. Про це повідомляє сайт "Динамоманія".

Фахівцю було 75 років і в останні роки він страждав від хвороб.

Михайло Фоменко протягом кар'єри гравця грав за луганську "Зорю" та "Динамо". У складі киян тричі ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок СРСР, 1975-го завоював із киянами Кубок володарів Кубка УЄФА та Суперкубок УЄФА.

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Зі збірною СРСР він був срібним призером Євро-1972, бронзовим призером Олімпіади-1976.

Після закінчення кар'єри гравця тренував низку клубів і збірних. У 1993 привів "Динамо" до першого чемпіонства України, тоді ж виграв Кубок України, у 2001 виводив київський ЦСКА у фінал Кубка України.

Очолював національну збірну України з 2012 по 2016 рік і виводив команду на Чемпіонат Європи 2016 року, а після завершив тренерську кар'єру.

Як повідомляє "Асоціація футболу Сумської області", влітку 2023 року стало відомо, що Михайло Фоменко почав лікування від онкологічного захворювання

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