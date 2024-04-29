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Помер легендарний футболіст і екстренер збірної України

Дмитро Відоменко
29 квітня 2024, 10:12
На 76-му році життя помер легендарний український футболіст і колишній тренер національної збірної та київського "Динамо" Михайло Фоменко.
Фоменко помер
Михайло Фоменко помер на 76-му житті / колаж Главред, фото УНІАН

Уранці в понеділок, 29 квітня, помер легендарний український футболіст і колишній тренер національної збірної та київського "Динамо" Михайло Фоменко. Про це повідомляє сайт "Динамоманія".

Фахівцю було 75 років і в останні роки він страждав від хвороб.

Михайло Фоменко протягом кар'єри гравця грав за луганську "Зорю" та "Динамо". У складі киян тричі ставав чемпіоном СРСР, двічі вигравав Кубок СРСР, 1975-го завоював із киянами Кубок володарів Кубка УЄФА та Суперкубок УЄФА.

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Зі збірною СРСР він був срібним призером Євро-1972, бронзовим призером Олімпіади-1976.

Після закінчення кар'єри гравця тренував низку клубів і збірних. У 1993 привів "Динамо" до першого чемпіонства України, тоді ж виграв Кубок України, у 2001 виводив київський ЦСКА у фінал Кубка України.

Очолював національну збірну України з 2012 по 2016 рік і виводив команду на Чемпіонат Європи 2016 року, а після завершив тренерську кар'єру.

Як повідомляє "Асоціація футболу Сумської області", влітку 2023 року стало відомо, що Михайло Фоменко почав лікування від онкологічного захворювання

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок обстрілу Києва російськими військами 29 грудня загинула колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл). Дівчині було лише 27 років . Разом із нею загинула також її мати Людмила.

Пізніше повідомлялося про те, що на фронті загинув зірка українських серіалів. У деталі загибелі його знайомі не вдаються. На початку повномасштабного вторгнення Росії Колесник вступив у ТрО, а потім вирушив на передову.

На фронті загинув головний суддя Києва з боксу Ельчин Мурадов. Воїн пішов захищати Україну одразу після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії. Ельчин Мурадов загинув унаслідок артилерійського удару.

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