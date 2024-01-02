Під час масованої атаки РФ у Києві загинула українська футболістка

Унаслідок обстрілу Києва російськими військами 29 грудня загинула колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл).
Вікторії було лише 27 років. Разом з нею загинула також її матір Людмила.
"29-го грудня у столиці внаслідок ворожого обстрілу ра**истів разом з матір'ю Людмилою загинула колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл). Вікторія виступала за "Спартак" (Чернігів), "Атекс" (Київ) та "Ятрань" (Умань). Їй було 27... Вічна пам'ять...", – йдеться в дописі сторінки "Жіночий футбол України УАФ" у Facebook.відео дня
Нагадаємо, що на фронті загинув зірка українських серіалів. У деталі загибелі його знайомі не вдаються. На початку повномасштабного вторгнення Росії Колесник вступив до ТрО, а потім вирушив на передову.
На фронті загинув головний суддя Києва з боксу Ельчин Мурадов. Воїн пішов захищати Україну одразу після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії. Ельчин Мурадов загинув в результаті артилерійського удару.
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