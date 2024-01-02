Під час масованої атаки РФ у Києві загинула українська футболістка

29 грудня під час масованого обстрілу Росії по Україні загинула українська спортсменка.

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Під час атаки РФ загинула футболістка / колаж: Главред, фото: ДСНС, Facebook

Унаслідок обстрілу Києва російськими військами 29 грудня загинула колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл).

Вікторії було лише 27 років. Разом з нею загинула також її матір Людмила.

"29-го грудня у столиці внаслідок ворожого обстрілу ра**истів разом з матір'ю Людмилою загинула колишня футболістка Вікторія Котлярова (Чорновіл). Вікторія виступала за "Спартак" (Чернігів), "Атекс" (Київ) та "Ятрань" (Умань). Їй було 27... Вічна пам'ять...", – йдеться в дописі сторінки "Жіночий футбол України УАФ" у Facebook. відео дня

Нагадаємо, що на фронті загинув зірка українських серіалів. У деталі загибелі його знайомі не вдаються. На початку повномасштабного вторгнення Росії Колесник вступив до ТрО, а потім вирушив на передову.

На фронті загинув головний суддя Києва з боксу Ельчин Мурадов. Воїн пішов захищати Україну одразу після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії. Ельчин Мурадов загинув в результаті артилерійського удару.

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