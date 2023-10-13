Пішов добровольцем на фронт: на війні загинув ексфутболіст "Динамо"

У боях з російськими окупантами загинув 23-річний вихованець академії київського "Динамо" Олександр Щетинін. Свій останній бій він прийняв 29 вересня на Запорізькому напрямку.
Трагічну новину повідомила пресслужба столичного клубу.
"Динамо сумує. Знову чорна звістка прилетіла з фронту. Страшна, жорстока війна забрала життя ще одного захисника України. 29 вересня на Запорізькому напрямку загинув Щетинін Олександр Сергійович з Вишгорода", - йдеться у повідомленні.
Щетинін народився в 1990 році та навчався в академії "Динамо". Грав за команду "Локомотив", яка вважалася філією столичного клубу.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Олександр Щетинін пішов служити добровольцем у ЗСУ. На фронті мав позивний "Динамо" / Щит.
Футбольний клуб "Динамо" висловлює найглибші співчуття рідним і близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять Герою, який віддав життя за нашу країну", – йдеться у повідомленні.
"Неймовірно світлий і життєрадісний, завжди на позитиві. Кращі футбольні роки пройшли з тобою", – так про Александра написав його друг Дмитро Марковський.
Поховали героя 12 жовтня на новому кладовищі Вишгорода.
Як повідомляв Главред, у важких боях за свободу і незалежність нашої країни загинув гравець української стрітбольної Ліги 3х3 Сергій Федоров, який був відомий під псевдонімом "Фред".
На фронті, захищаючи нашу країну, загинув Савелій Федан - 21-річний воїн з Енергодару, який запам'ятався своїм музичним талантом завдяки участі на шоу "Х-фактор".
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