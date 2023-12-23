На фронті загинув головний суддя Києва з боксу Ельчин Мурадов

У боях з російськими окупантами загинув боксерський суддя Ельчин Мурадов. Воїн пішов захищати Україну одразу після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії.
Ельчин Мурадов загинув в результаті артилерійського удару ворога. Про це повідомила Федеоація боксу України.
"Стало відомо, що перебуваючи на фронті, в результаті російського артилерійського удару загинув наш друг, побратим, суддя міжнародної категорії Ельчин Мурадов", - йдеться у повідомленні.
До війни Ельчин Мурадов зробив дуже багато для розвитку київського та українського боксу і, зокрема, для суддівства.
"Ми завжди пам'ятатимемо все, що зробила ця порядна і добра людина.Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині, друзям і близьким Ельчина. Вічна пам'ять і слава герою, який загинув, захищаючи нашу Батьківщину", - додали у Федерації боксу.
"Ельчин зробив великий внесок у розвиток суддівства в Києві, постійно підвищував його рівень і займався навчанням нових суддів", - додали в Київській Федерації боксу.
Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинув український фехтувальник Федір Єпіфанов. Він став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Тоді йому виповнилося 18 років.
На фронті загинув відомий український футзаліст і колишній гравець клубу "Титан-Зоря" з Покровського Андрій Петренко.
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