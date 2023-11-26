На фронті загинув відомий український футболіст, срібний призер чемпіонату

Колишній півзахисник футбольного клубу "Борисфен" Олександр Гончар загинув на запорізькому напрямку. У героя залишилася дружина, син і дочка.
Як розповіли у виконавчому комітеті Бориспільської міської ради, Гончар у березні 2023 року вступив до лав Збройних сил України.
Він був солдатом окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ з позивним "Джміль".
"За час проходження військової служби зарекомендував себе виключно з позитивного боку. Функціональні обов'язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед товаришів по службі. Побратими згадують, що Олександр швидко знайшов спільну мову з усіма, був дуже щирим, відповідальним і дисциплінованим", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що життя Олександра Гончара обірвалося ще 16 серпня 2023 року, але його похорон пройде лише 27 листопада.
Футбольна кар'єра Олександра Гончара
Його першим професійним клубом став "Борисфен", за який дебютував у 1997 році, був гравцем основи. У 2004 році "Борисфен" з Олександром Гончаром у складі з рахунком 2:0 перемагав київське "Динамо".
Крім "Борисфена" Гончар виступав за "Прикарпаття", "Ворсклу", "Металіст", "Зорю", тернопільську "Ниву" та інші клуби. Олександр Гончар двічі ставав срібним призером Першої ліги України: у сезонах 2002/2003 та 2005/2006 років.
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