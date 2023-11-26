На фронті загинув відомий український футболіст, срібний призер чемпіонату

Олександр Гончар був солдатом окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ з позивним "Джміль".

https://glavred.net/ukraine/na-fronte-pogib-izvestnyy-ukrainskiy-futbolist-serebryanyy-prizer-chempionata-10519936.html Посилання скопійоване

Олександр Гончар загинув у боях за Україну / Facebook / borispilrada

Колишній півзахисник футбольного клубу "Борисфен" Олександр Гончар загинув на запорізькому напрямку. У героя залишилася дружина, син і дочка.

Як розповіли у виконавчому комітеті Бориспільської міської ради, Гончар у березні 2023 року вступив до лав Збройних сил України.

Він був солдатом окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ з позивним "Джміль".

відео дня

"За час проходження військової служби зарекомендував себе виключно з позитивного боку. Функціональні обов'язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед товаришів по службі. Побратими згадують, що Олександр швидко знайшов спільну мову з усіма, був дуже щирим, відповідальним і дисциплінованим", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що життя Олександра Гончара обірвалося ще 16 серпня 2023 року, але його похорон пройде лише 27 листопада.

Футбольна кар'єра Олександра Гончара

Його першим професійним клубом став "Борисфен", за який дебютував у 1997 році, був гравцем основи. У 2004 році "Борисфен" з Олександром Гончаром у складі з рахунком 2:0 перемагав київське "Динамо".

Крім "Борисфена" Гончар виступав за "Прикарпаття", "Ворсклу", "Металіст", "Зорю", тернопільську "Ниву" та інші клуби. Олександр Гончар двічі ставав срібним призером Першої ліги України: у сезонах 2002/2003 та 2005/2006 років.

Раніше повідомлялося про те, що загинув відомий український письменник. На фронті загинув письменник Максим Петренко, який воював у лавах Нацгвардії. Влітку 2022 року його оголосили зниклим безвісти, але близькі сподівалися, що він у полоні. 6 листопада експертиза ДНК підтвердила загибель бійця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в боях за Україну героїчно загинув грузинський доброволець Іраклі Курцикідзе. З лютого 2022 року на війні в Україні загинуло понад 50 грузинських добровольців, які воювали на боці ЗСУ.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.