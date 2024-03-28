Відомий український футболіст помер від раку після укусу кліща

У Бельгії 7 січня помер український футболіст Богдан Шершун.
Як розповів в інтерв'ю порталу Sport24 багаторічний партнер Шершуна по московському ЦСКА і "Дніпру" Ролан Гусєв, футболіст помер від раку мозку, до якого призвів укус кліща.
За його словами, лікарі занадто пізно зуміли діагностувати важку хворобу, яка стала причиною смерті екс-гравця національної збірної у віці 42 років.
За словами росіянина, він був шокований новиною про смерть друга, а також додав, що спілкувався з родичами Богдана, які йому розповіли подробиці трагедії.
"Звістка про його смерть стала великим шоком. Як розповів тато Богдана, це сталося через кліща. Його укус дав ускладнення на голову. Але минув час, нічого такого не знайшли. Богдан погано почувався в останні дні життя - відчував слабкість, весь час спав. Зробили пункцію, а там усе настільки погіршилося... Важко було слухати, як ридають батько Богдана, сестра, донька - а мене поруч не було. Свого часу Богдан дуже сильно мені допоміг - коли я перейшов у "Дніпро", - сказав Гусєв.
Помер футболіст Богдан Шершун - що про нього відомо
Богдан Шершун вихованець футбольної академії "Дніпра", де й розпочав професійну кар'єру.
Після п'яти сезонів у складі "синьо-біло-блакитних" Богдана запросили до московського ЦСКА, де він одразу став основним гравцем.
У сезоні 2004/05 разом із російською командою виграв Кубок УЄФА, після чого повернувся до рідного клубу в Україну.
Українець закінчив кар'єру влітку 2014 року, відігравши рік у луцькій "Волині".
Також Шершун виступав за збірну України. У його активі чотири матчі. Після закінчення кар'єри працював телеекспертом.
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