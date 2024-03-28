Відомий український футболіст помер від раку після укусу кліща

Як розповів тато футболіста Богдана, хвороба і трагедія сталася через кліща.

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Помер футболіст Богдан Шершун / Колаж Главред, фото УАФ, facebook.com/EuropeanVeteransLeague

У Бельгії 7 січня помер український футболіст Богдан Шершун.

Як розповів в інтерв'ю порталу Sport24 багаторічний партнер Шершуна по московському ЦСКА і "Дніпру" Ролан Гусєв, футболіст помер від раку мозку, до якого призвів укус кліща.

За його словами, лікарі занадто пізно зуміли діагностувати важку хворобу, яка стала причиною смерті екс-гравця національної збірної у віці 42 років.

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За словами росіянина, він був шокований новиною про смерть друга, а також додав, що спілкувався з родичами Богдана, які йому розповіли подробиці трагедії.

Помер футболіст Богдан Шершун - що про нього відомо

Богдан Шершун вихованець футбольної академії "Дніпра", де й розпочав професійну кар'єру.

Після п'яти сезонів у складі "синьо-біло-блакитних" Богдана запросили до московського ЦСКА, де він одразу став основним гравцем.

У сезоні 2004/05 разом із російською командою виграв Кубок УЄФА, після чого повернувся до рідного клубу в Україну.

Українець закінчив кар'єру влітку 2014 року, відігравши рік у луцькій "Волині".

Також Шершун виступав за збірну України. У його активі чотири матчі. Після закінчення кар'єри працював телеекспертом.

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