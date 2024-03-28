УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Відомий український футболіст помер від раку після укусу кліща

Марія Тупік
28 березня 2024, 14:06оновлено 28 березня, 14:48
Як розповів тато футболіста Богдана, хвороба і трагедія сталася через кліща.
Загиблий футболіст Богдан Шершун
Помер футболіст Богдан Шершун / Колаж Главред, фото УАФ, facebook.com/EuropeanVeteransLeague

У Бельгії 7 січня помер український футболіст Богдан Шершун.

Як розповів в інтерв'ю порталу Sport24 багаторічний партнер Шершуна по московському ЦСКА і "Дніпру" Ролан Гусєв, футболіст помер від раку мозку, до якого призвів укус кліща.

За його словами, лікарі занадто пізно зуміли діагностувати важку хворобу, яка стала причиною смерті екс-гравця національної збірної у віці 42 років.

відео дня

За словами росіянина, він був шокований новиною про смерть друга, а також додав, що спілкувався з родичами Богдана, які йому розповіли подробиці трагедії.

"Звістка про його смерть стала великим шоком. Як розповів тато Богдана, це сталося через кліща. Його укус дав ускладнення на голову. Але минув час, нічого такого не знайшли. Богдан погано почувався в останні дні життя - відчував слабкість, весь час спав. Зробили пункцію, а там усе настільки погіршилося... Важко було слухати, як ридають батько Богдана, сестра, донька - а мене поруч не було. Свого часу Богдан дуже сильно мені допоміг - коли я перейшов у "Дніпро", - сказав Гусєв.

Помер футболіст Богдан Шершун - що про нього відомо

Богдан Шершун вихованець футбольної академії "Дніпра", де й розпочав професійну кар'єру.

Після п'яти сезонів у складі "синьо-біло-блакитних" Богдана запросили до московського ЦСКА, де він одразу став основним гравцем.

У сезоні 2004/05 разом із російською командою виграв Кубок УЄФА, після чого повернувся до рідного клубу в Україну.

Українець закінчив кар'єру влітку 2014 року, відігравши рік у луцькій "Волині".

Також Шершун виступав за збірну України. У його активі чотири матчі. Після закінчення кар'єри працював телеекспертом.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футболісти новини спорту
Реклама

Головне за день

Зібрали 100 тисяч військових: Синєгубов оцінив загрозу наступу РФ на Харків

Зібрали 100 тисяч військових: Синєгубов оцінив загрозу наступу РФ на Харків

14:35 Україна
Росіяни обрали нову ціль для наступу: в 3 ОШБр назвали найгарячішу точку фронту

Росіяни обрали нову ціль для наступу: в 3 ОШБр назвали найгарячішу точку фронту

13:09 Україна
Теракт у Крокус Сіті Холл: в ГУР назвали ціль Кремля та наслідки для України

Теракт у Крокус Сіті Холл: в ГУР назвали ціль Кремля та наслідки для України

12:33 Світ
Всі головні новини

Популярне

Привів, як дружину: колишній чоловік Ані Лорак вигуляв коханку в Києві 16942

Привів, як дружину: колишній чоловік Ані Лорак вигуляв коханку в Києві

Полковник СБУ розкрив план Путіна по захопленню України: готують новий наступ 2813

Полковник СБУ розкрив план Путіна по захопленню України: готують новий наступ

Росія ввечері випустила по Україні ракети: на півдні прогриміли вибухи 2409

Росія ввечері випустила по Україні ракети: на півдні прогриміли вибухи

Шольц розповів про переговори з РФ і відповів, коли закінчиться війна в Україні 1851

Шольц розповів про переговори з РФ і відповів, коли закінчиться війна в Україні

Останні новини

14:57

5 знаків зодіаку зірвуть куш у квітні: астролог назвав щасливчиків

14:35

Зібрали 100 тисяч військових: Синєгубов оцінив загрозу наступу РФ на Харків

14:25

"Викривач корупціонерів" Бахматов задекларував за перший рік війни готівку майже на мільйон доларів та "свіжу" квартиру - ЗМІ

14:23

"Ситуація на кордоні та торгівля в агросекторі": Шмигаль у Польщі зустрівся з Туском

14:18

Російський співак Лазарєв зупиняє концертну діяльність

Європа може відправити війська до України, щоб контролювати розвал РФ – СамусьЄвропа може відправити війська до України, щоб контролювати розвал РФ – Самусь
14:13

"Дичина": п'яна пасія колишнього чоловіка Ані Лорак публічно обматюкала його

14:06

Відомий український футболіст помер від раку після укусу кліща

13:57

Як збільшити врожай часнику: просте, але дуже гарне добривоВідео

13:56

За що банки блокують рахунки українцям: що варто знати про це

Реклама
13:53

Весілля віку чи фікція: інсайдер розкрив правду про заручини Леонардо Ді Капріо

13:17

Алла Пугачова перервала мовчання і звернулася до росіян

13:09

Росіяни обрали нову ціль для наступу: в 3 ОШБр назвали найгарячішу точку фронту

13:07

Момент потрапив на відео: охоронець Дуа Ліпи розбив телефон дівчині фанатці на вулиціВідео

13:05

Смерть на концерті Анастасії Приходько - подробиці від поліції

12:48

Що сталося з Вільямом через рак у Кейт Міддлтон: деталі

12:36

Жінка всю ніч рятувала "їжачка", але вранці вона дізналася, що це за звір

12:33

Теракт у Крокус Сіті Холл: в ГУР назвали ціль Кремля та наслідки для України

12:24

Як назвати собаку-дівчинку: що робити, щоб дати вихованцеві незвичайне ім'я

12:19

Чим можна заточити сапку: простий спосіб, який виручить кожного дачникаВідео

12:09

Шольц розповів про переговори з РФ і відповів, коли закінчиться війна в Україні

Реклама
12:02

Лише найкмітливіший знайде драбину за 12 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

12:00

Рублі не пахнуть: зрадниця Ані Лорак пожаліла росіян

11:59

Церковне свято 29 березня: що не можна робити в день святих мучеників

11:48

Наталія Сумська розповіла, як циганка наворожила її мамі дитину

11:40

"Ситуація напружена": в 3 ОШБр назвали 2 головні переваги РФ в районі Авдіївки

11:35

Потрібні одне одному: Свєтлаков прокоментував роман із Вірою Брежнєвою

11:08

Чи будуть піднімати тарифи на світло в Україні: відповідь Міненерго

10:55

Китайський гороскоп на завтра 29 березня: Бикам - суперечки, Тиграм - проблеми на роботі

10:55

Гороскоп на квітень 2024: Росс назвав трьох лузерів місяцяВідео

10:46

Втрати РФ величезні: Гуменюк назвала головну ціль ЗСУ на лівому березі Дніпра

10:38

Діловий гороскоп на квітень-2024: астролог Влад Росс розповів, на кого чекає успіх

10:37

Навіщо класти сокиру у воду: корисна порада, про яку знає не кожен господар

10:24

Загроза ДРГ і нових ракетних ударів: Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення

09:59

ЗСУ застосували нову тактику: німецький топ-генерал оцінив ситуацію на фронті

09:53

"Ставлення як до другого сорту": чемпіонка-путіністка зарюмсала через "приниження" росіян

09:49

Алла Пугачова попросила вибачення: з'явилися деталі

09:38

Гороскоп на завтра 29 березня 2024: Левам - нерозуміння, Стрільцям - несподіваний дохід

08:59

Даремно порушив питання мобілізації: блогер Волошин поскаржився на непорозуміння українцями

08:31

В Одесі прогриміли вибухи: що відомо

08:14

Окупанти просунулися біля Бахмута і підійшли до Часового Яру - ISW

Реклама
08:14

Хто в Україні залишиться без пенсій: як негайно перевірити майбутні виплати

08:10

Скільки ще нам дадуть у лоб для розуміння законів глобального буття?Погляд

07:30

Гороскоп на квітень-2024: на Скорпіона чекає допомога покровителя, на Стрільця – смуга невдачЕксклюзив

07:02

Нічна атака "Шахедів": у Дніпрі, Харкові, Запоріжжі прогриміли вибухи - що відомоФото

06:10

Як купірувати ракетний терор агресора?Погляд

05:55

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: потрібно знайти три нулі за 9 секунд

05:36

Ретроградний Меркурій у квітні 2024: коли можна, а коли не варто планувати поїздкиВідео

04:35

Трамп може підштовхнути Україну до капітуляції: експерт назвав 2 сценарії продовження війни

03:32

Для чого 2 отвори на чохлі телефону: за призначенням їх майже не використовуютьВідео

03:00

"Наспівала на новий замок": розкрито скільки заробила Пугачова на новій пісні

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти