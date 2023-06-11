Брат футболіста "Динамо" загинув при обороні Маріуполя

Дмитро захищав Маріуполь з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів.

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На війні з Росією загинув двоюрідний брат футболіста "Динамо" / Колаж: Главред, фото: fcdynamo.com, pixabay.com

На війні в Україні загинув двоюрідний брат футболіста київського "Динамо" Микити Бурди. Про смерть Дмитра повідомляє пресслужба "біло-синіх".

З перших днів повномасштабного вторгнення 25-річний герой захищав Маріуполь. Наприкінці березня минулого року Дмитро востаннє вийшов на зв'язок з рідними, після чого пропав безвісти. Як стало відомо пізніше, воїн загинув приблизно в ці дати.

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Після аналізу виявлених останків з'ясувалося, що ДНК тіла збігається з ДНК батька Дмитра. Рідні лише зараз змогли поховати належним чином тіло загиблого воїна.

Як повідомляв Главред, у важких боях за свободу і незалежність України загинув 25-річний спортсмен Віктор Домітращук. Захисник з позивним "Щука" зустрів свою смерть у важких боях на Донеччині.

Крім того, на фронті загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

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