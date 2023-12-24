Боровся за Україну: на фронті загинув зірка українських серіалів

Загибель актора підтвердили його колеги по цеху.

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Колеснику було всього 36 років / Колаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, facebook.com/tibaldd

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув український актор, зірка вітчизняних телесеріалів та військовий ЗСУ Богдан Колесник. Загибель Богдана 23 грудня підтвердили його колеги по цеху.

У деталі загибелі його знайомі не вдаються.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Колесник вступив до ТрО, а потім вирушив на передову.

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Колаж Главреда. Фото: facebook.com/tibaldd

У цивільному житті Богдан будував успішну кінокар'єру. Встиг стати зіркою телесеріалів "СуперКопи", "Топтун", "Виходь без дзвінка" та "Опер за викликом".

"Це просто не день... а... немає слів! На фронті загинув актор Богдан Колесник. Який також працював колись у театр "Особистості", - написала художня керівниця театру "Особистості" Марія Писаренко.

У 36-річного загиблого актора-військового залишились дружина і донька.

Як писав Главред, у боях з російськими окупантами загинув боксерський суддя Ельчин Мурадов. Воїн пішов захищати Україну одразу після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії.

Крім того, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув історик, екскурсовод, викладач кафедри історії Кам'янець-Подільського університету Вадим Стецюк. 1 грудня 2022 року з ним попрощалися в Кам'янець-Подільському. У загиблого залишилися дружина і син.

Ще раніше на передовій трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

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