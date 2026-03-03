Ребров анонсував великі зміни у складі збірної України: хто серед кандидатів

Тренер оцінює молодих гравців і визначає, хто може дебютувати у складі національної команди

https://glavred.net/sport/rebrov-anonsiroval-izmeneniya-v-sostave-sbornoy-ukrainy-kto-sredi-kandidatov-10745771.html Посилання скопійоване

Нові обличчя можуть з’явитися у складі збірної через відсутність основних лідерів / Колаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Коротко:

Збірна України готується до стикової гри ЧС-2026 зі Швецією

Травми та дискваліфікації ключових гравців ускладнюють підготовку

Нові гравці можуть дебютувати у складі національної команди

Через серйозні кадрові втрати національна збірна України може отримати нові обличчя у складі перед півфінальним стиковим матчем відбору ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня. Про це повідомляє в ефірі УПЛ ТБ головний тренер команди Сергій Ребров.

Підготовку до матчу ускладнили травми ключових гравців. Олександр Зінченко та Артем Довбик пропустять збори через операції, а Юхим Конопля та Руслан Маліновський залишаються поза грою через дискваліфікації.

відео дня

Нові обличчя на горизонті

"Я бачив його на зборах, він дуже гарно виглядав на цій позиції. Якщо він виграє конкуренцію – він заслуговує на це місце", – зазначив Ребров про 19-річного захисника київського "Динамо" Максима Коробова, який претендує на місце правого захисника замість дискваліфікованого Коноплі.

Особливу увагу тренер приділяє пошуку заміни Довбику. Серед потенційних дебютантів – Матвій Пономаренко з "Динамо" та новачок житомирського "Полісся" Ігор Краснопір. Ребров також стежить за досвідченим Пилипом Будківським із луганської "Зорі".

"Ми дивимося за всіма нападниками, тому в усіх є шанс потрапити до збірної. Ми ж Блохіна, Шевченка вже не викличемо. В будь-якому разі це буде, напевно, нове ім’я", – підкреслив наставник.

Тренування і спостереження

Зокрема під час тренувальних зборів українських клубів і на окремих матчах УПЛ можна було помітити головного тренера національної команди Сергія Реброва. Уболівальники одразу почали припускати, що до складу збірної можуть додатися нові гравці.

На цю тему Ребров висловився в програмі "Футбол 360". Він зазначив, що шанувальники команди можуть очікувати певні зміни у складі – зокрема появу нових імен.

"Чому здивування? Ми ж Блохіна, Андрія Шевченка, на жаль, вже не викличемо. Тому в будь-якому разі буде нове ім’я", – підкреслив тренер.

Конкуренція на полі

Щодо позиції, на якій велика конкуренція, Ребров виділив Єгора Ярмолюка.

"Єгор Ярмолюк, який раніше грав за молодіжку. На мою думку, він є лідером 'Брентфорда', незважаючи на те, що він не постійно грає. Останні матчі він виходив на заміну, але останній раз грав", – сказав наставник.

Він також прокоментував становище Володимира Бражка, який стабільно виступав у складі збірної у 2024 році, але вже не отримує викликів.

"Я задоволений станом Володимира, він забиває, є лідером. Проте на цій позиції велика конкуренція", – додав Ребров.

Футбол - новини за темою

Як раніше писав Главред, у медіапросторі з’явилися чутки про можливий судовий позов вінгера Челсі Михайла Мудрика проти Українська асоціації футболу. За неофіційною інформацією, йдеться про ситуацію з допінгом, який нібито міг потрапити в організм гравця під час перебування в таборі національної збірної України.

Крім того, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував переконливу перемогу команди у 18-му турі УПЛ над "Епіцентром" Епіцентр з рахунком 4:0, а також пояснив кадрові рішення тренерського штабу щодо досвідчених футболістів.

Нагадаємо, що півзахисник турецького Еюпспор Тарас Степаненко може найближчим часом повернутися до української Прем’єр-ліги.Очікується, що досвідчений футболіст проведе у складі команди щонайменше друге коло поточного сезону. Після завершення цієї частини чемпіонату сторони мають ухвалити рішення щодо можливого продовження співпраці.

Читайте також:

Про персону: Сергій Ребров Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред