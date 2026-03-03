Ребров анонсував великі зміни у складі збірної України: хто серед кандидатів

Коротко:
- Збірна України готується до стикової гри ЧС-2026 зі Швецією
- Травми та дискваліфікації ключових гравців ускладнюють підготовку
- Нові гравці можуть дебютувати у складі національної команди
Через серйозні кадрові втрати національна збірна України може отримати нові обличчя у складі перед півфінальним стиковим матчем відбору ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня. Про це повідомляє в ефірі УПЛ ТБ головний тренер команди Сергій Ребров.
Підготовку до матчу ускладнили травми ключових гравців. Олександр Зінченко та Артем Довбик пропустять збори через операції, а Юхим Конопля та Руслан Маліновський залишаються поза грою через дискваліфікації.
Нові обличчя на горизонті
"Я бачив його на зборах, він дуже гарно виглядав на цій позиції. Якщо він виграє конкуренцію – він заслуговує на це місце", – зазначив Ребров про 19-річного захисника київського "Динамо" Максима Коробова, який претендує на місце правого захисника замість дискваліфікованого Коноплі.
Особливу увагу тренер приділяє пошуку заміни Довбику. Серед потенційних дебютантів – Матвій Пономаренко з "Динамо" та новачок житомирського "Полісся" Ігор Краснопір. Ребров також стежить за досвідченим Пилипом Будківським із луганської "Зорі".
"Ми дивимося за всіма нападниками, тому в усіх є шанс потрапити до збірної. Ми ж Блохіна, Шевченка вже не викличемо. В будь-якому разі це буде, напевно, нове ім’я", – підкреслив наставник.
Тренування і спостереження
Зокрема під час тренувальних зборів українських клубів і на окремих матчах УПЛ можна було помітити головного тренера національної команди Сергія Реброва. Уболівальники одразу почали припускати, що до складу збірної можуть додатися нові гравці.
На цю тему Ребров висловився в програмі "Футбол 360". Він зазначив, що шанувальники команди можуть очікувати певні зміни у складі – зокрема появу нових імен.
"Чому здивування? Ми ж Блохіна, Андрія Шевченка, на жаль, вже не викличемо. Тому в будь-якому разі буде нове ім’я", – підкреслив тренер.
Конкуренція на полі
Щодо позиції, на якій велика конкуренція, Ребров виділив Єгора Ярмолюка.
"Єгор Ярмолюк, який раніше грав за молодіжку. На мою думку, він є лідером 'Брентфорда', незважаючи на те, що він не постійно грає. Останні матчі він виходив на заміну, але останній раз грав", – сказав наставник.
Він також прокоментував становище Володимира Бражка, який стабільно виступав у складі збірної у 2024 році, але вже не отримує викликів.
"Я задоволений станом Володимира, він забиває, є лідером. Проте на цій позиції велика конкуренція", – додав Ребров.
Футбол - новини за темою
Як раніше писав Главред, у медіапросторі з’явилися чутки про можливий судовий позов вінгера Челсі Михайла Мудрика проти Українська асоціації футболу. За неофіційною інформацією, йдеться про ситуацію з допінгом, який нібито міг потрапити в організм гравця під час перебування в таборі національної збірної України.
Крім того, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував переконливу перемогу команди у 18-му турі УПЛ над "Епіцентром" Епіцентр з рахунком 4:0, а також пояснив кадрові рішення тренерського штабу щодо досвідчених футболістів.
Нагадаємо, що півзахисник турецького Еюпспор Тарас Степаненко може найближчим часом повернутися до української Прем’єр-ліги.Очікується, що досвідчений футболіст проведе у складі команди щонайменше друге коло поточного сезону. Після завершення цієї частини чемпіонату сторони мають ухвалити рішення щодо можливого продовження співпраці.
Читайте також:
- "Він ще не повноцінна заміна": Забарний отримав невтішний вердикт, про що йдеться
- Усик битиметься з легендарним кікбоксером: названо дату і місце поєдинку
- Скандал на Паралімпіаді-2026: українську форму не допустили – яка причина
Про персону: Сергій Ребров
Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред