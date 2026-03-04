"Шахтар" під загрозою суду: топ-клуб Європи готує радикальний крок, деталі

"Шахтар" може втратити частину прибутку через невиплату бонусів, які Челсі тепер відмовляється виплачувати.

https://glavred.net/sport/shahter-pod-ugrozoy-suda-top-klub-evropy-gotovit-radikalnyy-shag-detali-10746059.html Посилання скопійоване

"Шахтар" ризикує втратити мільйони бонусів через судову суперечку з Челсі / колаж: Главред, фото: instagram.com/mmudryk10, facebook.com/fcshakhtar

Коротко:

Трансфер Мудрика у Челсі став рекордним для України

"Шахтар" ризикує втратити 25 млн євро бонусів через суд

Контракт передбачав до 30 млн євро бонусів за турнірні перемоги

Трансфер Михайла Мудрика з донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі" став рекордним для українського футболу. Проте через три роки після угоди "гірники" можуть зіткнутися з серйозними юридичними проблемами.

Причина конфлікту

Причиною став допінг-скандал і відсторонення українського вінгера, які поставили під сумнів виплати бонусів, передбачених контрактом. За даними інсайдера Девіда Пастора у мережі X, "Челсі" готовий звертатися до суду, якщо Футбольна асоціація Англії та УЄФА не завершать розгляд статусу Мудрика найближчим часом.

відео дня

Сума спору, за повідомленнями, складає 25 мільйонів євро – саме стільки український клуб міг би отримати у вигляді бонусів за продаж гравця. Лондонський клуб наполягає, щоб "Шахтар" відмовився від цих виплат, і готовий рішуче відстоювати свою позицію в суді.

Сума спору

За інформацією журналіста The Athletic Ліама Твомі, у 2023 році "Шахтар" отримав 70 мільйонів євро за Мудрика, що робить його найдорожчим українським футболістом в історії.

ФК "Шахтар" / Інфографіка: Главред

Окрім основної суми, контракт передбачав бонуси по 5 мільйонів євро за кожну перемогу "Челсі" в АПЛ чи Лізі чемпіонів. Теоретично, за шість турнірних перемог клуб міг би виплатити "Шахтарю" до 30 мільйонів, що довело б загальний прибуток від трансферу до 100 мільйонів євро.

Наразі не уточнюється, чи 25 мільйонів євро, за які "Челсі" готовий судитися, стосуються саме цього пункту контракту, чи йдеться про іншу фінансову домовленість між клубами.

Футбол - новини за темою

Як раніше писав Главред, у медіапросторі з’явилися чутки про можливий судовий позов вінгера Челсі Михайла Мудрика проти Українська асоціації футболу. За неофіційною інформацією, йдеться про ситуацію з допінгом, який нібито міг потрапити в організм гравця під час перебування в таборі національної збірної України

Крім того, через серйозні кадрові втрати національна збірна України може отримати нові обличчя у складі перед півфінальним стиковим матчем відбору ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня.

Нагадаємо, що президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував переконливу перемогу команди у 18-му турі УПЛ над "Епіцентром" Епіцентр з рахунком 4:0, а також пояснив кадрові рішення тренерського штабу щодо досвідчених футболістів.

Читайте також:

ФК "Шахтар" – найуспішніший футбольний клуб України ФК "Шахтар" — провідний український професійний футбольний клуб, заснований у 1936 році під назвою "Стахановець". Клуб є одним із найуспішніших в Україні і традиційно виступає в українській Прем’єр-лізі. Після здобуття незалежності України "Шахтар" багаторазово ставав чемпіоном і володарем національного Кубка та Суперкубка, а також виборов європейський трофей — Кубок УЄФА у 2009 році. Через війну з РФ клуб змушений виступати не в своєму рідному Донбасі, грає домашні матчі в інших містах України чи за кордоном, але зберігає вірність своїм традиціям і продовжує виступати у європейських турнірах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред