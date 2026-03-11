Невтішна новина для збірної: ще один ключовий гравець може не вийти проти Швеції

Коротко:
- Матвієнко отримав травму і пропустив тренування Шахтаря
- Захисник може пропустити до місяця
- Його участь у матчі зі Швецією під питанням
Головний тренер збірної України Сергій Ребров може зіткнутися з кадровими проблемами перед стиковими матчами кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2026. Один із ключових захисників команди, Микола Матвієнко, отримав травму під час підготовки у клубі.
За інформацією ТаТоТаке, футболіст пропустив одне з останніх тренувань донецького Шахтар Донецьк через ушкодження. Попередньо повідомляється, що йдеться про травму сухожилля. Остаточний діагноз лікарі мали встановити після детального медичного обстеження.
Можливі терміни відновлення
За найгіршого сценарію 29-річний центральний захисник може вибути приблизно на місяць. У такому випадку він пропустить найближчі матчі національної команди. Водночас у більш оптимістичному варіанті шанси Матвієнка зіграти у поєдинку проти збірна Швеції з футболу 26 березня оцінюють як 50 на 50.
Важливість матчу зі Швецією
Саме цей матч стане ключовим для команди Реброва у боротьбі за вихід на мундіаль. Якщо збірна України з футболу зможе пройти шведів, то у фіналі плей-оф кваліфікації на світову першість зустрінеться з переможцем протистояння між збірна Польщі з футболу та збірна Албанії з футболу.
Вирішальний матч плей-оф відбору на ЧС-2026 запланований на 31 березня. Втрата Матвієнка може стати серйозним ударом для оборонної лінії української збірної перед надзвичайно важливими іграми.
Футбол - новини за темою
Як раніше писав Главред, наприкінці березня збірна України проведе вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Під керівництвом Сергія Реброва команда готується до поєдинків зі Швецією, а також потенційно з Польщею або Албанією, проте підходить до цих зустрічей не в оптимальному складі.
Крім того, колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський поділився деталями свого звільнення з команди восени 2025 року. У своєму інтерв’ю ютуб-проєкту Дениса Бойка легенда клубу зазначив, що очікував високого рівня відповідальності та ризиків, приймаючи посаду у рідній команді.
Нагадаємо, що трансфер Михайла Мудрика з донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі" став рекордним для українського футболу. Проте через три роки після угоди "гірники" можуть зіткнутися з серйозними юридичними проблемами.
Про джерело: ТаТоТаке
"ТаТоТаке" — український медіа-канал із новинним та аналітичним контентом (часто про футбол, УПЛ та інсайди).
Публікує новини, інсайди та аналітику — особливо про український футбол, УПЛ, трансфери та рішення щодо матчів. Відомий цитатами експертів та повідомленнями про плани клубів або зміни в чемпіонаті.
Часто висвітлює інформацію, яку важко знайти на великих новинних сайтах — наприклад, деталі майбутніх змін у VAR або кадрові рішення клубів, і потім ці матеріали підхоплюють інші медіа.
