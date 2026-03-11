Невтішна новина для збірної: ще один ключовий гравець може не вийти проти Швеції

Сергій Ребров оцінює кадрові ризики для збірної України перед вирішальними матчами плей-оф.

Матвієнко пропустив тренування Шахтаря через травму сухожилля / Колаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Коротко:

Матвієнко отримав травму і пропустив тренування Шахтаря

Захисник може пропустити до місяця

Його участь у матчі зі Швецією під питанням

Головний тренер збірної України Сергій Ребров може зіткнутися з кадровими проблемами перед стиковими матчами кваліфікації на Чемпіонат світу з футболу 2026. Один із ключових захисників команди, Микола Матвієнко, отримав травму під час підготовки у клубі.

За інформацією ТаТоТаке, футболіст пропустив одне з останніх тренувань донецького Шахтар Донецьк через ушкодження. Попередньо повідомляється, що йдеться про травму сухожилля. Остаточний діагноз лікарі мали встановити після детального медичного обстеження.

відео дня

Можливі терміни відновлення

За найгіршого сценарію 29-річний центральний захисник може вибути приблизно на місяць. У такому випадку він пропустить найближчі матчі національної команди. Водночас у більш оптимістичному варіанті шанси Матвієнка зіграти у поєдинку проти збірна Швеції з футболу 26 березня оцінюють як 50 на 50.

Важливість матчу зі Швецією

Саме цей матч стане ключовим для команди Реброва у боротьбі за вихід на мундіаль. Якщо збірна України з футболу зможе пройти шведів, то у фіналі плей-оф кваліфікації на світову першість зустрінеться з переможцем протистояння між збірна Польщі з футболу та збірна Албанії з футболу.

Вирішальний матч плей-оф відбору на ЧС-2026 запланований на 31 березня. Втрата Матвієнка може стати серйозним ударом для оборонної лінії української збірної перед надзвичайно важливими іграми.

Збірна України з футболу / Інфографіка: Главред

Як раніше писав Главред, наприкінці березня збірна України проведе вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу 2026 року. Під керівництвом Сергія Реброва команда готується до поєдинків зі Швецією, а також потенційно з Польщею або Албанією, проте підходить до цих зустрічей не в оптимальному складі.

Крім того, колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський поділився деталями свого звільнення з команди восени 2025 року. У своєму інтерв’ю ютуб-проєкту Дениса Бойка легенда клубу зазначив, що очікував високого рівня відповідальності та ризиків, приймаючи посаду у рідній команді.

Нагадаємо, що трансфер Михайла Мудрика з донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі" став рекордним для українського футболу. Проте через три роки після угоди "гірники" можуть зіткнутися з серйозними юридичними проблемами.

Про джерело: ТаТоТаке "ТаТоТаке" — український медіа-канал із новинним та аналітичним контентом (часто про футбол, УПЛ та інсайди).

Публікує новини, інсайди та аналітику — особливо про український футбол, УПЛ, трансфери та рішення щодо матчів. Відомий цитатами експертів та повідомленнями про плани клубів або зміни в чемпіонаті.

Часто висвітлює інформацію, яку важко знайти на великих новинних сайтах — наприклад, деталі майбутніх змін у VAR або кадрові рішення клубів, і потім ці матеріали підхоплюють інші медіа.

