Осінь буде непростою: Україна дізналася суперників у Лізі націй 2026/2027

Футболісти України отримали додаткову можливість потрапити на Євро, навіть якщо не пройдуть відбірковий турнір.

Коротко:

Україна потрапила до групи B2 Ліги націй-2026/2027

Суперники: Угорщина, Грузія, Північна Ірландія

Груповий етап відбудеться восени 2026 року

У Брюсселі 12 лютого відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/2027, і збірна України дізналася своїх суперників. Як повідомляє 24 Канал, команда Сергія Реброва зіграє у другому за силою дивізіоні B, групі B2.

Суперники збірної України

Патрік Вієра дістав кульку з назвою нашої країни шостою, визначивши, що "синьо-жовті" зустрінуться з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

Календар групового етапу

Груповий етап Ліги націй передбачає шість турів, які пройдуть восени 2026 року:

1 тур: 24–26 вересня

2 тур: 27–29 вересня

3 тур: 30 вересня – 3 жовтня

4 тур: 4–6 жовтня

5 тур: 12–14 листопада

6 тур: 15–17 листопада

Стикові матчі між дивізіонами за підвищення чи виліт заплановані на 25–30 березня 2027 року. Точний календар матчів збірної України буде оприлюднено пізніше.

Переможці груп Ліги B напряму піднімуться до найвищого дивізіону, команди на другому місці зіграють стикові матчі з третіми командами груп Ліги A і також матимуть шанс підвищитися у класі. Треті місця боротимуться за виживання у Лізі B у стиках із командами Ліги C, а аутсайдери груп вилетять напряму.

Додатковий шанс на чемпіонат Європи

Додатковий шанс кваліфікуватися на чемпіонат Європи отримають команди, які виграють свої групи Ліги націй, але не зможуть пройти відбір.

"Таких команд може бути чотири чи вісім, залежно від того, скільки господарів (Англія, Вельс, Шотландія, Ірландія) зможуть кваліфікуватися", – зазначає 24 Канал.

