Осінь буде непростою: Україна дізналася суперників у Лізі націй 2026/2027

Руслан Іваненко
12 лютого 2026, 21:47
Футболісти України отримали додаткову можливість потрапити на Євро, навіть якщо не пройдуть відбірковий турнір.
Футбол
Збірна України дізналася суперників у Лізі націй / Колаж: Главред, фото:instagram.com/zbirna.ua, скріншот

Коротко:

  • Україна потрапила до групи B2 Ліги націй-2026/2027
  • Суперники: Угорщина, Грузія, Північна Ірландія
  • Груповий етап відбудеться восени 2026 року

У Брюсселі 12 лютого відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/2027, і збірна України дізналася своїх суперників. Як повідомляє 24 Канал, команда Сергія Реброва зіграє у другому за силою дивізіоні B, групі B2.

Суперники збірної України

Патрік Вієра дістав кульку з назвою нашої країни шостою, визначивши, що "синьо-жовті" зустрінуться з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

Календар групового етапу

Груповий етап Ліги націй передбачає шість турів, які пройдуть восени 2026 року:

  • 1 тур: 24–26 вересня
  • 2 тур: 27–29 вересня
  • 3 тур: 30 вересня – 3 жовтня
  • 4 тур: 4–6 жовтня
  • 5 тур: 12–14 листопада
  • 6 тур: 15–17 листопада

Стикові матчі між дивізіонами за підвищення чи виліт заплановані на 25–30 березня 2027 року. Точний календар матчів збірної України буде оприлюднено пізніше.

Переможці груп Ліги B напряму піднімуться до найвищого дивізіону, команди на другому місці зіграють стикові матчі з третіми командами груп Ліги A і також матимуть шанс підвищитися у класі. Треті місця боротимуться за виживання у Лізі B у стиках із командами Ліги C, а аутсайдери груп вилетять напряму.

Додатковий шанс на чемпіонат Європи

Додатковий шанс кваліфікуватися на чемпіонат Європи отримають команди, які виграють свої групи Ліги націй, але не зможуть пройти відбір.

"Таких команд може бути чотири чи вісім, залежно від того, скільки господарів (Англія, Вельс, Шотландія, Ірландія) зможуть кваліфікуватися", – зазначає 24 Канал.

Як раніше писав Главред, президент України Володимир Зеленський нагородив українського олімпійського спортсмена скелетоніста Владислава Гераскевича Орденом Свободи після скандалу з МОК. Відповідне рішення опубліковане на сайті Офісу президента України.

Крім того, В Італії тривають зимові Олімпійські ігри. Україну на головних змаганнях чотириріччя представляють 46 спортсменів у 11 видах спорту. Особлива увага прикута до фристайлу – саме в цьому виді на останніх двох Іграх український Олександр Абраменко здобував нагороди, передає 24 Канал.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно про повернення Росії в міжнародний футбол.

Про джерело: 24 канал

24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія.

Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні.

Мовить з 1 березня 2006 року.

24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

футбол збірна України з футболу новини футболу
