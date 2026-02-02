Епоха Ярмоленка може завершитися: Костюк готує несподіваного кандидата на фланг

Коротко:
- Діалло може отримати шанс у першій команді
- Костюк розглядає його повернення в основу
- Футболіста бачать на фланзі атаки
Футболіст Самба Діалло, який раніше виступав за юнацькі склади Динамо, може отримати новий шанс у першій команді київського клубу. Головний тренер біло-синіх Ігор Костюк розглядає можливість повернення гравця до основного складу.
За Шовковського гравець не входив до планів клубу
Як повідомляє 24 канал з посиланням на "Камон, плей", за часів попереднього наставника Олександра Шовковського Діалло не входив до планів клубу. Водночас нинішній тренерський штаб бачить у футболісті потенціал і готовий надати йому можливість проявити себе.
Можлива заміна Ярмоленку
За інформацією джерела, Самбу Діалло розглядають як гравця одного з флангів атаки. Зокрема, його кандидатуру вивчають як можливу заміну Андрію Ярмоленку, для якого поточний сезон може стати завершальним у професійній кар’єрі.
У Динамо сподіваються, що за умови впевненої гри футболіст зможе підсилити команду, а в перспективі — принести клубу фінансову вигоду у разі майбутнього трансферу.
Діалло налаштований працювати
Сам Діалло зазначив, що нинішній наставник команди є добре знайомим для нього ще з часів спільної роботи в юнацькому складі. За словами гравця, це додає йому мотивації, однак він усвідомлює, що попередній досвід співпраці не гарантує місця в основі.
Також футболіст повідомив, що тренер наголосив на необхідності серйозно готуватися навіть під час відпустки та не дозволяти собі розслаблятися, адже місце в основному складі потрібно заслужити на поточному етапі.
Динамо Київ - новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, навколо майбутнього півзахисника київського "Динамо" Миколи Шапаренка останніми місяцями активно ширилися чутки. Причиною стала ситуація з контрактом футболіста, термін дії якого добігав завершення.
Крім того, головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк визначився з основною ієрархією нападників на другу частину сезону Української Прем’єр-ліги. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Нагадаємо, що аналітик і тренер зі стандартних положень київського "Динамо" Мацей Кендзьорек заявив, що одразу кілька вихованців клубної академії можуть найближчим часом залишити команду. Йдеться про вінгера Богдана Редушка, нападника Матвія Пономаренка та захисника Владислава Захарченка.
Читайте також:
- Полісся запускає кадрові зміни: чому клуб відправив ключового гравця в оренду
- Суперниця Світоліної влаштувала розгром після поразки - момент потрапив на відео
- Стала відома переможниця Australian Open-2026
Динамо Київ - найтитулованіший клуб України
Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.
У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред