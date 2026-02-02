Епоха Ярмоленка може завершитися: Костюк готує несподіваного кандидата на фланг

Після приходу нового тренера Динамо змінює ставлення до гравців, які раніше не входили до планів.

Самба Діалло в Динамо отримує новий шанс після зміни тренера / Колаж: Главред, фото: instagram.com/yarmolenkoandrey, instagram.com/kostiuk.ihor

Діалло може отримати шанс у першій команді

Костюк розглядає його повернення в основу

Футболіста бачать на фланзі атаки

Футболіст Самба Діалло, який раніше виступав за юнацькі склади Динамо, може отримати новий шанс у першій команді київського клубу. Головний тренер біло-синіх Ігор Костюк розглядає можливість повернення гравця до основного складу.

За Шовковського гравець не входив до планів клубу

Як повідомляє 24 канал з посиланням на "Камон, плей", за часів попереднього наставника Олександра Шовковського Діалло не входив до планів клубу. Водночас нинішній тренерський штаб бачить у футболісті потенціал і готовий надати йому можливість проявити себе.

Можлива заміна Ярмоленку

За інформацією джерела, Самбу Діалло розглядають як гравця одного з флангів атаки. Зокрема, його кандидатуру вивчають як можливу заміну Андрію Ярмоленку, для якого поточний сезон може стати завершальним у професійній кар’єрі.

Самба Діалло / Фото: instagram.com/sambadiallo_10

У Динамо сподіваються, що за умови впевненої гри футболіст зможе підсилити команду, а в перспективі — принести клубу фінансову вигоду у разі майбутнього трансферу.

Діалло налаштований працювати

Сам Діалло зазначив, що нинішній наставник команди є добре знайомим для нього ще з часів спільної роботи в юнацькому складі. За словами гравця, це додає йому мотивації, однак він усвідомлює, що попередній досвід співпраці не гарантує місця в основі.

Динамо Київ / Інфографіка: Главред

Також футболіст повідомив, що тренер наголосив на необхідності серйозно готуватися навіть під час відпустки та не дозволяти собі розслаблятися, адже місце в основному складі потрібно заслужити на поточному етапі.

