"Український нікчема": експерт жорстко розкритикував футболіста збірної України

Український нападник Артем Довбик став об'єктом вкрай жорсткої критики з боку бразильського журналіста Роберто Пато Моуре. Експерт, коментуючи виступи "Роми", різко висловився про роль українця в команді під керівництвом тренера Гасперіні. Про це повідомляє "Sport.ua".

Моуре в інтерв’ю італійському виданню заявив, що саме через наполягання на українському форварді римський клуб не показує очікуваних результатів.

"Рома перебуває в руках такого чудового тренера, як Гасперіні, чому він все ще наполягає на цьому українському нікчемі в атаці? Це один із найбільших провалів у світовому футболі. Коли він виходить на поле, стає першим захисником суперників", – заявив Моуре.

Журналіст переконаний, що присутність Довбика в складі коштує "Ромі" лідерства в чемпіонаті Італії.

"Якби у Роми був центральний нападник, вони б уже самостійно очолювали Серію А. Довбик – це загроза для суспільства, це жахливо", – підсумував бразилець.

Наразі Артем Довбик провів за "Рому" 7 матчів, здебільшого виходячи на заміну, забивши 1 гол і віддавши 1 результативну передачу. Попри критику, "Рома" посідає другу позицію в турнірній таблиці Серії А, маючи 15 очок, і лише за додатковими показниками поступається лідеру "Наполі".

