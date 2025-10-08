"Український нікчема": експерт жорстко розкритикував футболіста збірної України

Про головне:
- Бразильський журналіст Моуре жорстко розкритикував Артема Довбика
- Він назвав Довбика "українським нікчемою" та "загрозою для суспільства"
- Моуре вважає Довбика "провалом", який заважає успіхам "Роми" в Серії А
Український нападник Артем Довбик став об'єктом вкрай жорсткої критики з боку бразильського журналіста Роберто Пато Моуре. Експерт, коментуючи виступи "Роми", різко висловився про роль українця в команді під керівництвом тренера Гасперіні. Про це повідомляє "Sport.ua".
Моуре в інтерв’ю італійському виданню заявив, що саме через наполягання на українському форварді римський клуб не показує очікуваних результатів.
"Рома перебуває в руках такого чудового тренера, як Гасперіні, чому він все ще наполягає на цьому українському нікчемі в атаці? Це один із найбільших провалів у світовому футболі. Коли він виходить на поле, стає першим захисником суперників", – заявив Моуре.
Журналіст переконаний, що присутність Довбика в складі коштує "Ромі" лідерства в чемпіонаті Італії.
"Якби у Роми був центральний нападник, вони б уже самостійно очолювали Серію А. Довбик – це загроза для суспільства, це жахливо", – підсумував бразилець.
Наразі Артем Довбик провів за "Рому" 7 матчів, здебільшого виходячи на заміну, забивши 1 гол і віддавши 1 результативну передачу. Попри критику, "Рома" посідає другу позицію в турнірній таблиці Серії А, маючи 15 очок, і лише за додатковими показниками поступається лідеру "Наполі".
