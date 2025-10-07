Рус
Куди зник Ярмоленко: журналісти розкрили деталі конфлікту в "Динамо"

Руслан Іваненко
7 жовтня 2025, 19:43
1021
Шовковський підтверджує конфлікт із гравцем і пояснює, чому Ярмоленко рідко потрапляє до основи команди.
Шовковский, Ярмоленко
Відсутність вінгера впливає на результати "Динамо" / Колаж: Главред, фото: instagram.com/yarmolenkoandrey, instagram.com/oleksandrshovkovskyi

Про головне:

  • Шовковський підтвердив конфлікт із Ярмоленком
  • Журналіст Циганик критикує публічне обговорення конфлікту
  • Бойко захищає Ярмоленка та пояснює його поведінку

Київське "Динамо" переживає непростий старт сезону: команда провалилась у єврокубках, втрачає очки в УПЛ та потрапляє у скандальні ситуації, повідомляє 24 Канал. Однією з них став конфлікт між наставником Олександром Шовковським та вінгером Андрієм Ярмоленком.

Перші чутки про напруження між гравцем і тренером

Ще в серпні ширилися чутки про напружені стосунки між гравцем та тренером. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Шовковський нібито вигнав Ярмоленка з тренування перед матчем кваліфікації ЛЧ проти "Пафоса" через невдоволення самовіддачею футболіста. Проте сам наставник спростував ці відомості:

відео дня

"В команді завжди відбуваються якісь події. Але щоб їм приділялася така увага та робилися такі катастрофічні висновки… Це вже ні на яку голову не налазить. Якби все сталося так, як це показали, то, думаю, ви б не побачили Андрія в стартовому складі на наступний матч. Ми з ним подивилися на це все і посміхнулися", – заявив Шовковський.

Ярмоленко залишив розташування "Динамо"

Проте у вересні Ярмоленко рідко потрапляв до основного складу, а на початку жовтня з’явилась нова інформація: він в односторонньому порядку залишив розташування клубу. Шовковський пояснив, що футболіст не повернувся в Україну після матчу Ліги конференцій проти "Крістал Пелес":

"Відсутність Ярмоленка. Це треба запитати у самого Андрія. Після матчу з "Крістал Пелес" він підійшов і сказав, що у нього сімейні проблеми, і вимушено залишив розташування команди. Деталі мені невідомі. Хоча, на мій погляд, це дивно", – повідомив тренер.

Під час того матчу Ярмоленко зірвався на лаву запасних та виголосив емоційний спіч після заміни, проте невідомо, кому були адресовані його слова.

Журналісти підтверджують конфлікт

Журналіст Ігор Циганик підтвердив факт конфлікту та висловив невдоволення тим, що Шовковський обговорив це публічно:

"Конфлікт є й існує вже певний період. Про це вже всі знають. Але зараз можна було спробувати зберегти цю ситуацію у колективі, а не виносити її на осуд публіки. Але Шовковський це зробив. Навіщо? Щоб показати Ярмоленка не в найсвітлішому образі. Те, що все відбувається не дуже коректно, – це факт", – заявив Циганик у випуску Циганик Live.

Наразі місце перебування Ярмоленка невідоме. Після матчу 2 жовтня він залишив команду у Польщі. Через це 5 жовтня він відсутній у заявці на матч УПЛ проти "Металіста 1925". Сам гравець не коментує ситуацію, а клуб ігнорує скандал.

Бойко став на захист Ярмоленка

Експартнер Ярмоленка по "Динамо" Денис Бойко підтримав вінгера:

"Мені не подобається формулювання "покинув розташування команди". Напевно, про щось там домовились. Не знаю, які стосунки у Шовковського з Ярмоленком, але якось воно звучить не дуже гарно. У будь-якої людини можуть бути сімейні проблеми. Я дуже довго знаю Андрія. Багато хто знає, яка він людина. Не думаю, що він міг просто так поїхати кудись відпочити", – зазначив Бойко.

Варто зазначити, що мова про незаконний виїзд Ярмоленка не йде: маючи трьох дітей, він може вільно перетинати кордон, тоді як інші футболісти потребують дозволу від Міністерства спорту для виїзду на матчі єврокубків чи збірної.

Відзначимо, як повідомляв Главред, у стартовому матчі основної частини Ліги конференцій київське "Динамо" програло "Кристал Пелас" із рахунком 0:2. Голи лондонців забили Даніель Муньйос і Едді Нкетіа, по одному в кожному таймі.

Крім того, вихованець академії київського "Динамо" Ілля Забарний цього літа став гравцем французького "Парі Сен-Жермен". Завдяки цьому трансферу столичний клуб отримає суттєву фінансову компенсацію.

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може залишити національну команду, щоб очолити грецький клуб Панатінаїкос.

