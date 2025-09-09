Рус
Читати російською
Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти Азербайджан

Віталій Кірсанов
9 вересня 2025, 21:30
Збірна України набрала перші очки у відборі на ЧС-2026.
У першому таймі українці більше володіли м'ячем
У першому таймі українці більше володіли м'ячем / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • У першому таймі українці більше володіли м'ячем
  • Збірна Азербайджану зрівняла рахунок із пенальті на 72-й хвилині гри

У вівторок, 9 вересня, Україна провела свій другий поєдинок у рамках відбіркового етапу Чемпіонату світу з футболу-2026. Збірна України з футболу зіграла в Баку внічию 1:1 з командою Азербайджану. Про це 9 вересня повідомляють на сайті УЄФА.

У першому таймі українці більше володіли м'ячем, але забити не змогли.

відео дня

У дебюті матчу, на 3-й хвилині, арбітр призначив пенальті після падіння форварда збірної України Владислава Ваната у штрафному майданчику Азербайджану, але переглянувши епізод його скасував.

Нульова нічия до перерви стала шостим поспіль матчем для українців, у якому вони не можуть забити в першому таймі, вказала Tribuna.com.

Але українська збірна забила в таймі другому. Рахунок у матчі з передачі Олександра Зубкова на 51-й хвилині відкрив новачок португальської "Бенфіки" Георгій Судаков.

Збірна Азербайджану його зрівняла з пенальті на 72-й хвилині гри. Рефері, переглянувши VAR, призначив 11-метровий удар у ворота України, побачивши фол у діях Олександра Зінченка. Пенальті реалізував Емін Махмудов, 1:1 у підсумку.

Наступний поєдинок збірна України зіграє 10 жовтня в Рейк'явіку проти Ісландії.

Чемпіонат Світу Кваліфікація. Група D.

Азербайджан - Україна - 1:1

Голи: Махмудов, 72 (пен.) - Судаков, 51

Попередження: Дадашов, 42 - Калюжний, 57, Зінченко, 70

Азербайджан: Магомедалієв, Джафаргулієв, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Алієв (А. Гусейнов, 66), Ахмедзаде (Байрамов, 53), Махмудов, Хайбулаєв (Абдуллазаде, 78), Дадашов (А. Нурієв, 66), Емрелі (Гурбанли, 66).

Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Бондаренко (Волошин, 75), Калюжний (Ярмолюк, 61), Очеретько (Шапаренко, 75), Судаков, Ванат (Довбик, 61), Зубков.

Раніше Главред повідомляв, що Усик потрапив у десятку найбагатших боксерів світу. Основним фактором підвищення спортсмена в рейтингу стали гонорари за останні поєдинки.

Нагадаємо, що український форвард Владислав Ванат офіційно приєднався до іспанської "Жирони", підписавши контракт до літа 2030 року. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро, що стало однією з рекордних покупок в історії каталонського клубу.

Крім того, легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо висловив критику на адресу гравців клубу перед матчем Ліги Європи проти "Маккабі" Тель-Авів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол Азербайджан футболісти чемпіонат світу з футболу збірна України з футболу новини футболу новини українського футболу новини Азербайджану
