Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти Азербайджан

Збірна України набрала перші очки у відборі на ЧС-2026.

У першому таймі українці більше володіли м'ячем / колаж: Главред, фото: скріншот

Збірна Азербайджану зрівняла рахунок із пенальті на 72-й хвилині гри

У вівторок, 9 вересня, Україна провела свій другий поєдинок у рамках відбіркового етапу Чемпіонату світу з футболу-2026. Збірна України з футболу зіграла в Баку внічию 1:1 з командою Азербайджану. Про це 9 вересня повідомляють на сайті УЄФА.

У першому таймі українці більше володіли м'ячем, але забити не змогли.

У дебюті матчу, на 3-й хвилині, арбітр призначив пенальті після падіння форварда збірної України Владислава Ваната у штрафному майданчику Азербайджану, але переглянувши епізод його скасував.

Нульова нічия до перерви стала шостим поспіль матчем для українців, у якому вони не можуть забити в першому таймі, вказала Tribuna.com.

Але українська збірна забила в таймі другому. Рахунок у матчі з передачі Олександра Зубкова на 51-й хвилині відкрив новачок португальської "Бенфіки" Георгій Судаков.

Збірна Азербайджану його зрівняла з пенальті на 72-й хвилині гри. Рефері, переглянувши VAR, призначив 11-метровий удар у ворота України, побачивши фол у діях Олександра Зінченка. Пенальті реалізував Емін Махмудов, 1:1 у підсумку.

Наступний поєдинок збірна України зіграє 10 жовтня в Рейк'явіку проти Ісландії.

Чемпіонат Світу Кваліфікація. Група D.

Азербайджан - Україна - 1:1

Голи: Махмудов, 72 (пен.) - Судаков, 51

Попередження: Дадашов, 42 - Калюжний, 57, Зінченко, 70

Азербайджан: Магомедалієв, Джафаргулієв, Кривоцюк, Мустафазаде, Бадалов, Алієв (А. Гусейнов, 66), Ахмедзаде (Байрамов, 53), Махмудов, Хайбулаєв (Абдуллазаде, 78), Дадашов (А. Нурієв, 66), Емрелі (Гурбанли, 66).

Україна: Трубін, Зінченко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Бондаренко (Волошин, 75), Калюжний (Ярмолюк, 61), Очеретько (Шапаренко, 75), Судаков, Ванат (Довбик, 61), Зубков.

