Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Новий українець у "Жироні": за кого іспанський клуб заплатив рекордну суму

Руслан Іваненко
1 вересня 2025, 23:02
67
Український форвард підписав рекордний контракт із "Жироною" і готується до дебюту в Ла Лізі.
Футбол
"Жирона" зробила Ваната головною трансферною метою після провального старту нового сезону / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/zbirna.ua

Коротко:

  • Владислав Ванат підписав контракт із "Жироною" до 2030 року
  • Сума трансферу склала 20 млн євро, один із рекордів клубу
  • Ванат гратиме під 19-м номером, поряд із Крапивцовим і Циганковим

Український форвард Владислав Ванат офіційно приєднався до іспанської "Жирони", підписавши контракт до літа 2030 року. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро, що стало однією з рекордних покупок в історії каталонського клубу.

Офіційний сайт "Жирони" назвав Ваната "одним із найперспективніших гравців українського футболу", відзначивши його "потужний удар і гольове чуття, а також високу ефективність у реалізації пенальті". У новому клубі він гратиме під 19-м номером.

відео дня
Владислав Ванат
Владислав Ванат / Фото: instagram.com/zbirna.ua

Українець став головною трансферною ціллю "Жирони", яка провально розпочала новий сезон Ла Ліги, програвши три стартові матчі з рахунком 1:10. В команді вже виступають ще два українці – воротар Владислав Крапивцов і півзахисник Віктор Циганков.

Ванат є вихованцем київського "Динамо", за яке провів 119 матчів і забив 51 гол. У складі національної збірної України він провів 11 поєдинків, відзначившись двома голами.

Футбол - новини за темою

Як повідомляв Главред, "Динамо" зазнало невдалого результату в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафосу. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський залишився незадоволеним грою своїх підопічних.

Крім того, стали відомі суперники українських клубів "Динамо Київ" і "Шахтар" в основному етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 років.

Також легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо висловив критику на адресу гравців клубу перед матчем Ліги Європи проти "Маккабі" Тель-Авів.

Читайте також:

Про персону: Владислав Ванат

Владислав Андрійович Ванат (народився 4 січня 2002 року в м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, Україна) — український футболіст, нападник каталонської "Жирони" та національної збірної України. Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги України у сезонах 2023/2024 та 2024/2025. У складі молодіжної збірної України U-21 здобув бронзові нагороди молодіжного чемпіонату Європи 2023 року. Wikipedia.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол збірна України з футболу новини футболу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Фіцо зустрінеться з Зеленським після переговорів із Путіним - відома дата

Фіцо зустрінеться з Зеленським після переговорів із Путіним - відома дата

22:27Світ
Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 2 вересня

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 2 вересня

21:07Економіка
Грози та зливи накривають Україну: у яких областях будуть сильні опади

Грози та зливи накривають Україну: у яких областях будуть сильні опади

20:38Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

Останні новини

23:02

Новий українець у "Жироні": за кого іспанський клуб заплатив рекордну суму

22:27

Фіцо зустрінеться з Зеленським після переговорів із Путіним - відома дата

22:00

"Нептун" і "Фламінго": експерт розкрив, який сюрприз готує цей тандем для ворога

21:07

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 2 вересня

21:00

Деталь, що рятує життя: навіщо потрібні чорні цятки на лобовому скліВідео

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
20:53

"Автомат" чи "механіка": експерти розвіяли популярний міф про економію пального

20:38

Грози та зливи накривають Україну: у яких областях будуть сильні опади

20:27

Якою спочатку мала бути металева гривня: історик здивував фактомВідео

20:24

Операція тривала два тижні: ЗСУ звільнили важливе селище під ПокровськомВідео

Реклама
19:59

Фінальний акорд осені: прості дії, які впливають на ягоди наступного сезонуВідео

19:46

"Укроборонпром" вимагає перегляду рішення ДАСУ щодо Ми-8МТ

19:41

РФ готується до більш масштабних дій: лейтенант ЗСУ - про наступ окупантів

19:10

Навіщо Кремль витягнув із нафталіну ЯнуковичаПогляд

18:57

Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у злочині та співпраці з РФ - ЗМІ

18:55

Які ваші приховані таланти: про все розповість лінія серця на долоні

18:42

Спалили вщент: бійці ГУР знищили ключовий об’єкт окупантів у Запорізькій області

18:28

Діана мріяла про це: Гаррі у відчаї звернувся до принца Вільяма

18:20

Забіг "Біжу за мову": в Києві понад 500 учасників бігли на підтримку полонених

18:06

"Як живий": у "Дії" з'явився персональний ШІ-асистент для українців

18:04

Чи можна пити з-під крана: простий спосіб перевірити воду на якістьВідео

Реклама
17:56

Частина студентів може втратити відстрочку від мобілізації - законопроєкт уже у Раді

17:52

Що не можна робити 2 вересня: суворі заборони, які не можна порушувати

17:37

Після чуток про вагітність: чоловік MamaRika заговорив про другу дитину

17:15

"Мені подобаються плітки": Тіна Кароль розповіла, які чоловіки в її смаку

17:07

"Він втрачає майстерність": в МЗС України відповіли на вигадки Путіна про війну

16:49

Популярний жест мотоциклістів спантеличує водіїв: що він означає

16:38

Ідеальна лінива страва на вечерю: рецепт простіше простого

16:27

Леся Нікітюк показала крихітку-сина: "Наше все"

16:15

Повернувся в Україну: що Тіна Кароль насправді хотіла від сина

15:59

Працюватиме довше та ефективніше: яку деталь в пилососі потрібно завжди чистити

15:47

В Україні знизилися ціни на ключові овочі та фрукти - що і скільки коштує

15:28

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказавВідео

15:26

"Точно мав крила": у Києві помер художник-постановник мультфільму "Острів скарбів"

15:23

Денисенко вперше після розлучення з'явилася на публіці з Федінчиком: хто "зіштовхнув" ексів

15:06

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

14:54

Змінили весь світ: базові речі сучасності, які винайшли українціВідео

14:41

"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

14:21

Українцям оновили розмір субсидій: для кого зміниться сума

14:17

1 вересня відбудеться премʼєра мультсеріалу "Корисні підказки" від ПЛЮСПЛЮС

14:03

Прем’єра "Віті": старт власного оригінального контенту на Київстар ТБ

Реклама
14:02

З 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані ходити з бодікамерами: як це працюватиме

13:53

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

13:41

Наталія Могилевська показала старшу доньку: "Ніжна і прекрасна"

13:31

Гороскоп на завтра 2 вересня: Тельцям - недомовка, Скорпіонам - велика удача

13:31

Літак Урсули фон дер Ляєн здійснив екстрену посадку через дії Росії - що сталось

13:16

Потап публічно обматюкав відому українку - що сталося

13:14

Масовані удари РФ по Україні можуть повторитися: генерал спрогнозував коли

13:11

Дзвоник під час тривоги: хто з українських зірок повів дітей у школу в День знань

12:57

Чому 2 вересня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

12:47

Лише одна людина може зупинити Путіна, і це не Трамп: Жданов назвав ім'я

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти