Новий українець у "Жироні": за кого іспанський клуб заплатив рекордну суму

Український форвард підписав рекордний контракт із "Жироною" і готується до дебюту в Ла Лізі.

"Жирона" зробила Ваната головною трансферною метою після провального старту нового сезону / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/zbirna.ua

Коротко:

Владислав Ванат підписав контракт із "Жироною" до 2030 року

Сума трансферу склала 20 млн євро, один із рекордів клубу

Ванат гратиме під 19-м номером, поряд із Крапивцовим і Циганковим

Український форвард Владислав Ванат офіційно приєднався до іспанської "Жирони", підписавши контракт до літа 2030 року. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро, що стало однією з рекордних покупок в історії каталонського клубу.

Офіційний сайт "Жирони" назвав Ваната "одним із найперспективніших гравців українського футболу", відзначивши його "потужний удар і гольове чуття, а також високу ефективність у реалізації пенальті". У новому клубі він гратиме під 19-м номером.

Владислав Ванат / Фото: instagram.com/zbirna.ua

Українець став головною трансферною ціллю "Жирони", яка провально розпочала новий сезон Ла Ліги, програвши три стартові матчі з рахунком 1:10. В команді вже виступають ще два українці – воротар Владислав Крапивцов і півзахисник Віктор Циганков.

Ванат є вихованцем київського "Динамо", за яке провів 119 матчів і забив 51 гол. У складі національної збірної України він провів 11 поєдинків, відзначившись двома голами.

Про персону: Владислав Ванат Владислав Андрійович Ванат (народився 4 січня 2002 року в м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, Україна) — український футболіст, нападник каталонської "Жирони" та національної збірної України. Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги України у сезонах 2023/2024 та 2024/2025. У складі молодіжної збірної України U-21 здобув бронзові нагороди молодіжного чемпіонату Європи 2023 року. Wikipedia.

