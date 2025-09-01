Новий українець у "Жироні": за кого іспанський клуб заплатив рекордну суму

Коротко:
- Владислав Ванат підписав контракт із "Жироною" до 2030 року
- Сума трансферу склала 20 млн євро, один із рекордів клубу
- Ванат гратиме під 19-м номером, поряд із Крапивцовим і Циганковим
Український форвард Владислав Ванат офіційно приєднався до іспанської "Жирони", підписавши контракт до літа 2030 року. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро, що стало однією з рекордних покупок в історії каталонського клубу.
Офіційний сайт "Жирони" назвав Ваната "одним із найперспективніших гравців українського футболу", відзначивши його "потужний удар і гольове чуття, а також високу ефективність у реалізації пенальті". У новому клубі він гратиме під 19-м номером.
Українець став головною трансферною ціллю "Жирони", яка провально розпочала новий сезон Ла Ліги, програвши три стартові матчі з рахунком 1:10. В команді вже виступають ще два українці – воротар Владислав Крапивцов і півзахисник Віктор Циганков.
Ванат є вихованцем київського "Динамо", за яке провів 119 матчів і забив 51 гол. У складі національної збірної України він провів 11 поєдинків, відзначившись двома голами.
Футбол - новини за темою
Як повідомляв Главред, "Динамо" зазнало невдалого результату в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафосу. Головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський залишився незадоволеним грою своїх підопічних.
Крім того, стали відомі суперники українських клубів "Динамо Київ" і "Шахтар" в основному етапі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 років.
Також легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо висловив критику на адресу гравців клубу перед матчем Ліги Європи проти "Маккабі" Тель-Авів.
Читайте також:
- Вперше за 10 років: як українські гімнастки вразили результатом на чемпіонаті світу
- "Динамо" Лобановського: як кияни долали грандів європейського футболу
- Титул WBO під загрозою: як Паркер може отримати пояс без бою з Усиком
Про персону: Владислав Ванат
Владислав Андрійович Ванат (народився 4 січня 2002 року в м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область, Україна) — український футболіст, нападник каталонської "Жирони" та національної збірної України. Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги України у сезонах 2023/2024 та 2024/2025. У складі молодіжної збірної України U-21 здобув бронзові нагороди молодіжного чемпіонату Європи 2023 року. Wikipedia.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред