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Київське "Динамо" в останньому матчі в ЛЄ здобуло першу перемогу

Віталій Кірсанов
31 січня 2025, 01:47
22
Команда Олександра Шовковського достроково втратила шанси на вихід у плей-оф.
Динамо
"Динамо" перемогло латвійський клуб / колаж: Главред, фото: uefa.com

Ви дізнаєтеся:

  • Рахунок матчу
  • Хто забив гол
  • Коли відбудеться жеребкування стадії матчів на виліт

Київське "Динамо" в останньому єврокубковому матчі сезону 2024/2025 30 січня в німецькому Гамбурзі з рахунком 1:0 перемогло латвійський клуб РФШ із Риги. Про це повідомляють на сайті УЄФА.

Команда Олександра Шовковського достроково втратила шанси на вихід до плей-оф, тому турнірної мотивації не мала. Водночас "біло-синім" було що доводити - і собі, і вболівальникам. Єдиний м'яч у складі киян на 76-й хвилині забив Олександр Піхальонок.

1:0 - перша і єдина перемога "Динамо" в рамках загального етапу Ліги Європи.

До 8-го, заключного, туру обидві команди вже втратили шанси на вихід у плей-оф.

За підсумками загального етапу Ліги Європи "Динамо" набрало чотири очки і фінішувало на 34-му місці.

Жеребкування стадії матчів на виліт відбудеться в п'ятницю, 31 січня.

Дивіться відео голу:

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Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

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