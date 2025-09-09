Скандал із танцями Усика: у команді боксера розставили всі крапки над "і"

Команда Усика пояснює, чому участь у танцях не вплинула на фізичну форму та обов’язковий бій.

Команда Усика вперше дала офіційний коментар

Команда Усика пояснила скандальні танці та ситуацію з титулом

Усик отримав відстрочку на обов’язковий титульний бій

Український боксер Олександр Усик міг втратити титул WBO та звання абсолютного чемпіона світу через участь у танцювальних заходах з Іво Бобулом та Надією Дорофєєвою, повідомляє Ready to Fight. Противники спортсмена звинувачували його у симуляції травми, однак команда Усика вперше прокоментувала ці звинувачення.

Коментар команди Усика

Директор промоутерської компанії Usyk 17 Promotions Сергій Лапін зазначив:

"19 липня 2025 року Олександр Усик втретє за 14 місяців провів титульний бій та знову став абсолютним чемпіоном світу. Ці перемоги далися ціною величезної дисципліни, самовіддачі та виснажливих таборів – перший із яких тривав майже дев’ять місяців через перенесення дати бою. Таке навантаження вимагає правильної та досить тривалої реабілітації."

Скандальні танці не шкодять підготовці

Він також додав, що скандальні танці не можна порівнювати з підготовкою до бою: "Тому заяви про симуляцію виглядають смішно. Усику не наказано постільний режим, йому дозволено участь у благодійних спортивних активностях та помірне фізичне навантаження. Але очевидно, що танці чи участь в івентах – це зовсім не те саме, що тримісячна підготовка до титульного бою."

Повернення Усика на ринг

Лапін також підтвердив повернення Усика на ринг і обов’язковий захист титулу: "Олександр заслужив на відновлення. І після нього вболівальники знову побачать його на рингу — готовим до нових великих боїв. Зараз наша команда розглядає нові можливості та нову цікаву локацію для організації бою за звання абсолютного чемпіона світу. А поки що бажаємо успіху Джозефу Паркеру та Фабіо Вордлі – хай переможе найсильніший."

Про персону: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

