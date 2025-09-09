Азербайджан-Україна: де і коли дивитися найважливіший матч у відборі на ЧС-2026

У світовому рейтингу ФІФА синьо-жовті посідають 26-те місце, тоді як збірна Азербайджану розташувалася аж на 122-му місці.

Де і коли дивитися найважливіший матч у відборі на ЧС-2026 / колаж: Главред, фото: iSport.ua, uaf.ua

Коротко:

Востаннє команди зустрічалися у 2006 році

Матч між Азербайджаном та Україною розпочнеться о 19:00

У вівторок, 9 вересня, збірна України зіграє з командою Азербайджану в другому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. Поєдинок відбудеться на республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Про це повідомляє українська асоціація футболу.

Старт у відборі виявився досить складним для обох команд. Україна провела свій перший матч у Польщі проти Франції і поступилася 0:2, не використавши створені моменти і так і не наблизившись до бажаного результату. Азербайджанці ж взагалі не змогли нав'язати боротьбу Ісландії, програвши з розгромним рахунком 0:5.

У світовому рейтингу ФІФА синьо-жовті посідають 26-те місце, тоді як збірна Азербайджану розташувалася аж на 122-му місці. Тож фаворит у майбутньому поєдинку визначений заздалегідь: команда Сергія Реброва зобов'язана брати три очки в зустрічі з очевидним аутсайдером групи D.

Водночас українці поки що не перебувають у найкращих кондиціях: сезон тільки розпочався, а багато гравців мають дефіцит ігрової практики. До того ж через травми не допоможуть збірній Андрій Лунін, Віталій Миколенко, Роман Яремчук і Віктор Циганков.

Цікаво, що майбутня дуель стане першою для цих суперників за майже два десятиліття. Востаннє вони зустрічалися ще 2006-го в товариських матчах: тоді в Баку було зафіксовано нульову нічию, а в Києві українці розгромили опонентів із рахунком 6:0.

Офіційна заявка на матч з Азербайджаном

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Тарас Михавко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Георгій Судаков, 9. Олексій Гуцуляк, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олег Очеретько, 15. Богдан Михайличенко, 16. Назар Волошин, 17. Олександр Зінченко, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Артем Бондаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Назаренко, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Де і коли дивитися матч Азербайджан-Україна

Матч між Азербайджаном та Україною розпочнеться о 19:00 за київським часом. Гру можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на безкоштовному каналі "MEGOGO СПОРТ" у цифровому ефірі Т2 і кабельних мережах.

Заяви перед матчем

Напередодні матчу з Азербайджаном наставник жовто-синіх Сергій Ребров дав пресконференцію. Він, зокрема, заявив, що чекає на склад гру із суперником.

"Я думаю, завтра буде важка гра. Я не вважаю, що збірна Азербайджану слабка. Я дивився матчі, зокрема перший тайм з Ісландією - не вважаю, що збірна Азербайджану зіграла дуже слабо. Вона діяла організовано, але, на жаль, не створювала моментів. Завтра буде непроста гра. Ми зробимо все, щоб гравці це розуміли і з першої хвилини намагалися досягти результату", - сказав Ребров.

Також він відреагував на те, що збірна Азербайджану напередодні гри з Україною звільнила свого головного тренера.

"Звичайно, це впливає на підготовку, ми будемо робити необхідні корективи. Ми представили гравцям команду суперника, показали, за рахунок чого азербайджанці грають в атаці та в обороні. Але важливо, що завтра покажемо ми. Я вважаю, збірна буде готова до будь-якої моделі гри у виконанні Азербайджану", - зазначив Ребров.

Нагадаємо, напередодні обидві збірні програли перші матчі відбору на Чемпіонат Світу 2025. Національна команда України поступилася Франції з рахунком 2:0. Тоді як Азербайджан зазнав розгромної поразки в матчі проти Ісландії з 5:0 на табло.

